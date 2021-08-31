Король эпатажа: Билли Портер в черно-белом образе на премьере мюзикла "Золушка"

Билли Портер на премьере мюзикла "Золушка" / Фото: REUTERS

В Лос-Анджелесе состоялась премьера киноадаптации диснеевского мультфильма "Золушка", трейлер которого выпустили ранее. Мероприятие прошло в Греческом театре на открытом воздухе. Звездные гости прошлись по фиолетовой дорожке, которая была выбрана вместо традиционной красной, чтобы подчеркнуть королевскую принадлежность героев сказки Шарля Перро.

Билли Портер, который сыграл одну из главных ролей – фею-крестную, появился на мероприятии в черно-белом образе. 51-летний американский актер прибыл на премьеру в черном укороченном жакете, белой юбке длины макси и белых ботфортах на высокой платформе.

Билли Портер прибыл на премьеру "Золушки" / Фото: REUTERS

На спину артист надел белую накидку с длинным шлейфом и большим бантом. Из аксессуаров Билли предпочел прозрачный клатч, множеством колец, браслетов и ожерелий.

Напомним, 3 сентября на Amazon Prime Video выйдет мюзикл "Золушка". Впервые в истории фильм был снят с гендерно-нейтральным персонажем, которого и воплотил на экране Билли Портер.

Главную роль в картине сыграла кубино-американская певица Камила Кабельо. В фильме появится и Пирс Броснан в роли короля Рована. Также одни из ролей сыграют Джеймс Корден и Мисси Эллиотт.

Смотрите в ролике, как Билли Портер посетил "Оскар":

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