Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: всего 2 противопоказания

Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса / Фото: Pexels

Известный педиатр в эфире программы "Время Голованова" с Василием Головановым назвал всего два противопоказания к вакцинированию от коронавируса.

По словам Евгения Комаровского, прививку от коронавируса нельзя делать в остром периоде инфекционной болезни, когда человеку плохо. Например, когда у вас температура 40 градусов. Тогда прививаться нельзя.

Не стоит также делать прививку, если прямо сейчас человеку проводят лечение от онкологии или другой болезни с использованием препаратов, которые угнетают иммунную систему, поясняет доктор:

И прививаться в этом случае нельзя не потому, что вы болеете, а потому, что вакцина просто не сработает, иммунитет на нее не сработает.

Но в целом нет реальных противопоказаний к вакцинации, подытожил Комаровский.

Ранее доктор Комаровский назвал 2 самых эффективных способа борьбы с коронавирусом. По его словам, это вакцинация и проветривание помещений.

Кроме того, доктор пояснил, почему не стоит принимать комплекс витаминов осенью, когда погода пасмурная, холодно, часто страдает не только здоровье, но и настроение людей.