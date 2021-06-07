Когда Спасы в 2021 году: даты летних праздников

Все три Спаса отмечаются в августе: будут ли они выходными

Летние праздники Спасы / Фото: Depositphotos

Помимо традиционных церковных значимых дат Вознесения Господня и Троицы лето-2021 преподнесет еще любимые и почитаемые праздники как в церкви, так и в народе – летние Спасы.

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Когда наступит Первый или Медовый Спас Маковей в 2021 году? В какой день будет Яблочный Спас и Преображение Господне? Когда придет Ореховый или же Хлебный Спас? Будут ли эти дни выходными? Life Сегодня расскажут о дате каждого праздника, посвященного Христу Спасителю, сбору первого урожая, запасам на зиму, дарам щедрой земли.

Когда будет Медовый Спас в 2021 году

Медовый Спас / Фото: Pixabay

Первый или Медовый Спас, с которого начинается череда августовских Спасов, наступит 14 августа , в субботу. Так что в 2021 году это будет выходной день. С дня Медового Спаса пасечники начинают активно качать мед нового урожая, который, согласно народным традициям, было разрешено есть только после его освящения в церкви.

На этот же период приходится сбор созревшего мака. Отсюда происходит и другое название праздника – Маковей.

И, наконец, в этот день проводится освящение воды в водоемах, за что праздник также называют Мокрый Спас.

А вот христианская церковь в этот день отмечает Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня и начало Успенского поста.

Когда Яблочный Спас-2021

Яблочный Спас / Фото: Pixabay

Второй Спас идет вскорости за Первым – ежегодно он отмечается 19 августа . В 2021 году это будет четверг. Праздник выпадает на разгар сбора урожая многих овощей и фруктов, особенно яблок, за что день получил название Яблочный Спас или Великий Спас.

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До Второго Спаса нельзя было есть яблоки. А еще с Яблочного Спаса начинались проводы лета, потому что считалось, что природа поворачивает на осень.

Православная церковь в этот день отмечает великий праздник Преображения Господня.

Ореховый Спас: когда отмечаем в 2021 году

Ореховый Спас / Фото: Pixabay

В завершение цикла летних Спасов перед самой осенью, 29 августа, наступает Третий Спас, который в 2021 году будет в воскресенье. Так что это еще один выходной праздник Спаса в нынешнем году.

Третий Спас имеет множество других названий – Ореховый Спас, Хлебный Спас, Малый Спас, Холщовый Спас, Спас на полотне, а также Холодный Спас. В это время люди собирали орехи и запасали их на зиму, завершали жатву, пекли хлеб из зерна нового урожая, начинали посев озимых, проводили ярмарки, где продавали холсты, готовясь к холодам – отсюда все названия праздника.

А церковь в этот день чтит Перенесение Нерукотворного Образа Господа Иисуса Христа.

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