Версія українською
$ 27,75
33,64

Киркоров на вечеринке в честь 54-летия целовался в Бузовой и ползал под MARUV

3 мая, 09:48

Инна Петрова

Король поп-музыки устроил шикарную вечеринку в Москве, куда не пригласил Аллу Пугачеву

Филипп Киркоров, который недавно представил совместный клип с MARUV, на днях отпраздновал 54-й день рождения. По этому поводу артист устроил грандиозную вечеринку в Москве, куда пригласил, кажется, всех, кроме Аллы Борисовны.

Гости и сам именинник в течение вечера активно делились фото и видео в Instastories. Киркоров развлекал друзей собственными песнями, спел с MARUV и Jony, а вместе с детьми разрезал праздничный торт в шесть ярусов. Вот это размах!

Фото: instagram.com/stories/fkirkorov
Фото: instagram.com/stories/fkirkorov

Читайте также: Киркоров записал трек с MARUV. Мы вспомнили еще 5 самых хайповых его дуэтов

На вечеринке у Филиппа были также замечены Ольга Бузова, Лолита Милявская, Валерия и Иосиф Пригожин, Илья Прусикин из Little Big, Алсу, Анастасия Стоцкая и другие. Ани Лорак и Николай Басков, как отметил сам Киркоров, приехать не смогли.

Фото: instagram.com/stories/buzova86

Ранее мы писали, что Филипп Киркоров признался в любви MARUV.

Новости на эту же тему:

Христос Воскрес! Как украинские звезды отпраздновали Пасху во время пандемии Ани Лорак расхвалила Филиппа Киркорова в его 54-летие, а фанаты – затроллили за "богатство" Шура резко высказался о Киркорове: Больше тратит не на песни, а на вещи
шоу-бизнес Филипп Киркоров

Реклама