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Кинозвездам разрешат нарушить масочный режим в разгар пандемии!

20 апреля, 18:40

Дарина Алексеева

Гости церемонии "Оскара" смогут находиться перед камерами без масок. При этом меры безопасности все же соблюдать придется – звездам нужно будет сдать минимум три теста

Церемония награждения премии "Оскар-2021" состоится в ночь (с 03.00 до 06.00) 25 апреля 2021 года – в театре "Долби" и в помещении железнодорожного вокзала Лос-Анджелеса Union Station уже строят сцену. При этом, звездам и гостям церемонии разрешат не надевать маски перед камерами. Это порадует многих фанатов, которые хотят видеть лица своих любимцев на таком важном мероприятии. Такое решение, по данным издания Variety, было принято организаторами.

Но не все так просто. Чтобы гости могли свободно расхаживать в шикарных нарядах без защитных масок, им предстоит сделать как минимум три теста на COVID-19.

"Оскар-2016" / Фото: Getty Images

Интересные факты об "Оскаре":

В преддверии долгожданной церемонии, можно пересмотреть или наверстать упущенное в подборке от OLL.TV "Оскароносные". В ней собраны фильмы, получившие премию в предыдущие годы.

В списке "оскароносных" фильмов, которые можно посмотреть онлайн:

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Кадр из фильма "Паразиты" / Фото: themoviedb.org

"Рокетмен" / Фото: Imdb.com

"Железная леди" / Фото: themoviedb.org

Ранее мы рассказали о восьми кинолентах, которые борются за звание лучшего фильма на Оскаре-2021.

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