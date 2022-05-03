Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, близнец Джареда Лето и другие звезды на красной дорожке Met Gala 2022

Красная дорожка Met Gala 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня
Первый понедельник мая в индустрии моды ассоциируется исключительно с самым знаковым событием после "Большой четверки" Недель моды. Долгожданный бал Института костюма Met Gala 2022 в этом году особенный – это уже вторая часть большой выставки, посвященной американской моде.
После отмены в 2020 году из-за пандемии и проведения в сентябре прошлого года яркого мероприятие, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке знаменитости прибыли на красную дорожку в, чтобы первыми увидеть выставку "В Америке: Антология моды", которая послужит исследованием американской моды.
Экспозиция выставки представлена в 13 залах американского периода в музее, и в нее вошли работы дизайнеров Бласса, Brooks Brothers, Lloyd Kiva New и других.
На красной дорожке звезды сделали все возможное, чтобы соответствовать дресс-коду "Позолоченный гламур" и White Tie, где им предлагали обыграть тему того, как одевались в конце 19-го века через призму современности.
В этом году ведущими бала стали Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Реджина Кинг и Лин-Мануэль Миранда.
Блейк появилась на красной дорожке в платье-трансформере Atelier Versace.
Группа поддержки Louis Vuitton в этом году состояла из Джо Джонаса, Софи Тернер, Сентии Эриво и Хлои Морец.
Пожалуй, главным выходом вечера стало появление Ким Кардашьян с новым бойфрендом. Ким Прибыла на красную дорожку Met Gala в знаменитом "голом" платье Мэрилин Монро, в котором та пела Джону Кеннеди Happy Birthday, mr. President.
Сама Ким призналась, что ради этого выхода ей пришлось похудеть на 7 кг, а также носить костюм-сауну 2 раза в день.
Вам будет интересно узнать, что выставку Интситута костюма в этом году открыла первая леди Америки Джилл Байден.