Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро, близнец Джареда Лето и другие звезды на красной дорожке Met Gala 2022

Красная дорожка Met Gala 2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

Первый понедельник мая в индустрии моды ассоциируется исключительно с самым знаковым событием после "Большой четверки" Недель моды. Долгожданный бал Института костюма Met Gala 2022 в этом году особенный – это уже вторая часть большой выставки, посвященной американской моде.

После отмены в 2020 году из-за пандемии и проведения в сентябре прошлого года яркого мероприятие, в Метрополитен-музее в Нью-Йорке знаменитости прибыли на красную дорожку в, чтобы первыми увидеть выставку "В Америке: Антология моды", которая послужит исследованием американской моды.

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Экспозиция выставки представлена ​​в 13 залах американского периода в музее, и в нее вошли работы дизайнеров Бласса, Brooks Brothers, Lloyd Kiva New и других.

На красной дорожке звезды сделали все возможное, чтобы соответствовать дресс-коду "Позолоченный гламур" и White Tie, где им предлагали обыграть тему того, как одевались в конце 19-го века через призму современности.

В этом году ведущими бала стали Блейк Лайвли, Райан Рейнольдс, Реджина Кинг и Лин-Мануэль Миранда.

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Блейк появилась на красной дорожке в платье-трансформере Atelier Versace.

Группа поддержки Louis Vuitton в этом году состояла из Джо Джонаса, Софи Тернер, Сентии Эриво и Хлои Морец.

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Хлоя Морец в Louis Vuitton / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Хейли Бибер появилась в архивном платье Saint Laurent, которое в 2002 году надевала Джерри Холл / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Эмили Ратаковски выбрала яркое платье Atelier Versace из коллекции весна-лето 1992 / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Похожи как две капли воды – Джаред Лето и Алессандро Микеле в Gucci / Фото: Getty Images

Пожалуй, главным выходом вечера стало появление Ким Кардашьян с новым бойфрендом. Ким Прибыла на красную дорожку Met Gala в знаменитом "голом" платье Мэрилин Монро, в котором та пела Джону Кеннеди Happy Birthday, mr. President.

Сама Ким призналась, что ради этого выхода ей пришлось похудеть на 7 кг, а также носить костюм-сауну 2 раза в день.

Ким Кардашьян в платье Мэрилин Монро / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Билли Айлиш в самом точном прочтении темы – образ Gucci / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Сара Джессика Паркер поддержала тему вечера и прибыла на событие в корсетном платье с кринолином Christopher John Rogers / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

"Золотая" Эмбер Валетта поняла тему бала буквально / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Дочь Синди Кроуфорд Кайя Гербер в Alexander McQueen / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Жанель Моне в Ralph Laurent / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Гленн Клоуз в образе оттенка Pink Valentino / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Эмма Корин в костюме Эвандера Берри Уолла – звезды светского общества 19-го века / Фото: Miu Miu

Хилари Клинтон в Altuzarra / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Мэй Маск в Dior с сыном Илоном / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Джиджи Хадид в Versace / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Наоми Кэмпбелл в Burberry / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Королева вечера – Анна Винтур в кутюрном Chanel / Фото: instagram.com/themetgalaofficial/

Вам будет интересно узнать, что выставку Интситута костюма в этом году открыла первая леди Америки Джилл Байден.