Кейт Миддлтон в кардигане за 49 тыс. грн показала, как украсила рождественскую елку

Кейт Миддлтон показала, как украсила елку / Фото: Коллаж: Сегодня

Пока кое-кто все еще не видел главную елку страны на Софиевкой площади, Кейт Миддлтон показала, как украсила символ Нового года в Вестминстерском аббатстве. Брендовый свитер, как у герцогини на фото, на сайтах раскупили за считанные дни, сообщает Daily Mail.

На официальной странице герцогов Кембриджских в Instagram появились новые фотографии жены принца Уильяма, на которых она светится от счастья. 39-летняя Кейт наслаждается праздничной атмосферой, украшая елку.

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Кейт Миддлтон украсила елку в свитере за 49 тыс. грн / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

На фото герцогиня Кембриджская позирует в кашемировом кардигане красного цвета с цветочным принтом Miu Miu и белым воротничком. В нем же и черных брюках она появлялась в тизере к рождественскому концерту Together at Christmas.

Я так рада, что стала ведущей концерта в Вестминстерском аббатстве — в месте, которое является особенным для нас с Уильямом.

— отметила герцогиня в публикации.

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Такой кардиган, как на Кейт Миддлтон, в магазине раскупили за считанные дни / Фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge

Помогала в праздничном декоре Вестминстерского аббатства Кейт Миддлтон 7 декабря — за день до рождественского концерта, который она организовала.

Отметим, что 18 декабря Кейт снялась в рождественской программе Royal Carols: Together at Christmas в этом же красном свитере. Он продавался на официальном сайте бренда Miu Miu и в интернет-магазинах Net-A-Porter и Farfetch, но после выхода в эфир телешоу с участием Миддлтон, его полностью распродали во всех размерах.

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Стоит такой кардиган 1350 фунтов стерлингов (49 тыс. грн).

Также смотрите официальную открытку к Рождеству принца Уильяма и Кейт Миддлтон.