Кевин Маккаллистер уже поставил, а ты? Лучшие альтернативы срубным елкам на Новый год 2022

Альтернативные варианты срубным елкам / Фото: Коллаж: Сегодня
Чем заменить срубную елку в 2022 году, чтобы и смотреть было приятно, и сохранить в доме праздничную атмосферу? Искусственные елки давно конкурируют с натуральными – это уже половина успеха. Но мы расскажем и о других вариантах символа Нового года 2022, которые идеально дополнят ваш новогодний декор дома.
Несколько последних лет человечество стало более гуманным по отношению к природе: мы пытаемся сортировать мусор, отказалась от натурального меха, отдаем предпочтение многоразовым эко-сумкам, вместо полиэтиленовых пакетов, дарим вазоны вместо цветов и больше не хотим видеть в своем доме живую елку, которая, в следствии нашего эгоизма, сыграет в мусорный бак спустя пару недель после своей вырубки.
В природе существует тысячи растений, которые способны стать альтернативой новогодней елке. И что самое важное – их можно вырастить в горшке специально к Новому году, а затем высадить в лесу или у себя в саду. Также можно не заморачиваться и украсить самый большой вазон в доме – наверняка, в у вас такой есть.
Елка на Новый год 2022 может быть вовсе и не елкой. Кто вообще придумал эти стереотипы? Например, в Японии украшают вишню, сливу и бамбук. Мы собрали для вас самые прикольные по мнению редакции варианты новогодних деревьев.
Чем заменить елку на Новый год 2022: живые растения
Кипарисовик
Чаще всего его продают как небольшой куст или изящное деревце со светло-зеленой хвоей. Купить можете в любом цветочном магазине. Но есть одно "но" – кипарисовику будет жарко в квартире, поэтому его нужно поставить либо на балконе, либо возле отключенной батареи и все время опрыскивать и добавлять лед. На лето лучше перенести на улицу или даже высадить в саду.
Туя
Туя на Новый год 2022 не может не радовать, потому что в конце осени дерево начинает цвести, а к Новому году на нем появляются самые настоящие шишки. Поскольку туя растет хаотично, то с помощью самых простых садовых ножниц вы можете легко менять ее внешний вид. Для ценителей восточной философии есть хорошая новость: считается, что это дерево приносить долголетие и восстанавливает жизненную энергию.
Самшит
Самшит на Новый год 2022 – идея неплохая, но имейте в виду, растение не переносит обильный полив + ему нужно очень много света. В основном его выращивают в саду и делают ему различные стрижки, в результате которых получаются живые скульптуры – топиарии. Также самшиту можно придать треугольную форму и сделать очень похожим на ель.
Можевельник
Ароматное дерево приносит в дом атмосферу Нового года, но вот содержать его в четырех стенах довольно непросто, оно требует особого ухода. Но узнав о его лечебный свойствах, вы преодолеете все трудности, связанные с этим, ведь взамен получите не только красивый домашний уголок, но и крепкое здоровье всех обитателей квартиры и даже животных.
Пицея
Пицея на Новый год используется очень часто. Можно сказать, это та же самая ель, только посаженная в горшок. После зимних праздников ее можно высадить во дворе, дерево будет расти и радовать еще много лет. С каждым годом ее рост будете увеличиваться на 10-15 см. Будьте осторожны при покупке: смотрите, чтобы ком земли, в котором растет пицея, был не проморожен. А если планируете и дальше растить дерево, то не покупайте молодое растение, а также облитые спреем с имитацией снега или блестками, они долго не живут.
Розмарин
Внезапное, но вполне интересное решение, чем заменить ель на Новый год. Купить розмарин можно в любом продуктовом магазине, можно и заранее вырастить как вазон, а уже после Нового года использовать в кулинарных целях. Лучше выбирать средиземноморский розмарин, он благосклоннее относится к сухому воздуху.
Араукария
Араукария – тропическое растение, которое абсолютно нормально можно выращивать дома, а на Новый год достаточно будет нарядить его игрушками и украсить мишурой. Кстати, мишурой на Новый год можно украсить не только елку, но и прическу – тренд на дождик в волосах с каждым днем все более популярен.
Для выпускников кружка "очумелые ручки" предлагаем варианты елочек своими руками, которые можно сделать из чего-угодно в доме: от свободной стены – до бумаги.
Новый год 2022: елка своими руками
Ну и напоследок поговорим об искусственных елках, вариантов которых сегодня очень много. Такая елка прослужит вам долгие годы и не нуждается в особом уходе, как дерево в горшке, либо в креативном подходе. Тысячи вариантов на любой вкус вы сможете найти в магазинах или онлайн.
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