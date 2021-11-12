Кашель, одышка и температура – всегда ли эти симптомы говорят о пневмонии

Кашель, одышка и температура - эти симптомы могут быть не только при пневмонии / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня словосочетание "ковидная пневомния" знают даже дети, таковы карантинные реалии. Однако пневмония (воспаление легких) может развиться и без заражения коронавирусом, особенно в сезон гриппа и ОРВИ. Во Всемирный день борьбы с пневмонией, 12 ноября, разбираемся, как избежать заболевания, как распознать воспаление легких на раннем этапе и что делать. А помогла нам в этом терапевт, семейный врач, специалист УЗ-диагностики Анна Красюк.

Анна Красюк / Фото: пресс-служба

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Почему пневмония опасна и что это за болезнь?

Пневмонией называют воспалительный процесс в тканях легких, вызванный каким-либо возбудителем. Это могут быть как вирусы, так бактерии, грибки, легионеллы и другие микроорганизмы. Также воспаление легких может развиться на фоне токсического воздействия на организм различных веществ, а еще причиной возникновения пневмонии могут быть аутоиммунные процессы.

Пневмония часто развивается на фоне инфекции, вернее – при неправильной ее терапии. А опасность непосредственно воспаления легких в том, что оно приводит к отеку легких, при котором в легочных альвеолах начинает скапливаться жидкость. В итоге нормальный газообмен в организме затрудняется, наступает гипоксия, то есть кислородное голодание.

Чем заканчивается такое состояние, теперь хорошо известно всему миру: когда после ковидной пневмонии и отека легких сотни людей оказываются в больницах, и выживают, увы, не все. Также если своевременно не диагностировать и не начать правильно лечить пневмонию, может возникнуть плеврит, острая сердечно-легочная недостаточность, миокардит и другие серьезные состояния.

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А почему пневмония может возникнуть после ОРВИ?

Некорректное лечение ОРВИ часто приводит к осложнениям, а именно – пневмонии. Если человек переносит инфекцию на ногах, некорректно лечился, перенагружался, плохо питался, то ослабленному организму сложнее сопротивляться инфекции.

Часто на фоне вирусной пневмонии присоединяется бактериальная инфекция, и после улучшения состояния наступает резкое ухудшение. Заподозрить воспаление легких можно по следующим "красным флажкам", то есть симптомам:

резкое ухудшение состояния

повторное резкое поднятие температуры

одышка даже в покое, становится тяжело лежать на низкой подушке

сильный кашель

низкая сатурация (если есть возможность ее измерять)

Обращайте внимание на комбинацию таких симптомов: не всегда бывает кашель и высокая температура. Но если симптомы появились, то обязательно нужно срочно обращаться к врачу.

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А может самостоятельно сделать КТ при пневмонии?

Не записывайте сами себя на компьютерную томографию (КТ), если врач вам этого не рекомендовал. У вас может и не быть воспаления легких, но контактируя в клинике с людьми (а на КТ приходят люди с различными серьезными патологиями, в том числе и инфекционными болезнями), вы увеличиваете так называемую вирусную нагрузку на свой организм. То есть можете что-то подхватить сверху своей простуды или ОРВИ.

Для диагностики пневмонии сейчас используют УЗИ легких, а не КТ / Фото: Коллаж: Сегодня

Вообще золотым стандартом диагностики пациентов с жалобами со стороны дыхательной системы, в том числе – при подозрении пневмонии, сейчас является не КТ, а УЗИ легких. Оно покажет все яркие признаки легочной патологии, изменения в тканях, в том числе и пневмонию любого типа.

Также важно лечиться под руководством доказательного врача, который вас скоординирует, а не просто выпишет лекарства и больше не станет отвечать на звонки. И терапия должна быть корректной, например, вирусная пневмония не лечится антибиотиками.

А как же противовирусные при пневмонии или гомеопатия?

Такая "терапия" вам не поможет, поскольку гомеопатические средства "работают" за счет эффекта плацебо, действующих веществ там нет. Противовирусных эффективных средств на данный момент нет, поливитамины тоже особенно не "сделают погоды", поскольку то, что вы примите, не усвоится и сразу же выведется из организма.

На чем действительно стоит сосредоточиться в период сезонного ОРВИ или при заболевании гриппом, пневмонией – это на качественном, рациональном питании. При этом старайтесь не переедать, употреблять больше кислых напитков – с мятой, мелиссой, облепихой, кизилом, они помогут поддержать уровень витамина С в мелких капиллярах и альвеолах легких, тем самым снижая воспалительный процесс.

Пейте больше кислых напитков из кизила, облепихи, шиповника – они богаты витамином С / Фото: Depositphotos

Старайтесь в период болезни не перегревается, дышать свежим воздухом, чтобы процесс газообмена шел лучше. Плюс помимо витамина С, которым богаты также цитрусовые, важно получать из продуктов кальций. Им богаты кисломолочные продукты. И, конечно же главное правило – заболел, сиди дома, даже если нет температуры.

А как не заболеть пневмонией осенью и зимой?

В первую очередь людям из группы риска постараться изменить свои привычки – например, бросить курить. Курение – это один из главнейших факторов риска развития пневмонии. Не говоря уже о рисках развития рака легких.

Второй важный момент – плохая экология. Жители больших городов больше рискуют заболеть пневмонией, поскольку токсичные выбросы и смог перегружают ткани в легких даже у некурящих людей. К группе риска относится люди, профессиональная деятельность которых способствует развитию легочных патологий (шахетры, химики и т.д.).

Поэтому им стоит особенно внимательным быть к своему здоровью, корректно лечить ОРВИ, больше времени стараться проводить на свежем воздухе в действительно чистых экологических районах. И не забывайте регулярно чистить кондиционеры, чтобы размножающиеся там бактерии не попадали с потоками воздуха к вам в дыхательные пути.

Надежный способ профилактики пневмоний – вакцинация от пневмококковой инфекции / Фото: REUTERS

Также надежный способ профилактики пневмоний – вакцинация от пневмококковой инфекции, прививка делается детям на первом году жизни, а также взрослым. Мировая медицина давно доказал эффективность и необходимость прививок как от пневмококковой инфекции, так и против гриппа.

Это защитит людей из группы риска от госпитальных (которые часто развиваются при госпитализации с гриппом или тяжелым течением ОРВИ) и сезонных пневмоний. А также снизит риски развития тяжелой вирусной пневмонии в случае заражения коронавирусом. И не мене важно сейчас вакцинироваться непосредственно против COVID-19.

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