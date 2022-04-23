Канадская программа CUAET для переезда: ТОП-5 ошибок при подаче документов

Канадская программа CUAET для переезда / Фото: Коллаж: Сегодня

"Никогда еще условия для получения временного статуса резидента в Канаде не были такими простыми", – говорят эмиграционные эксперты, вспоминая программу CUAET, которая является разрешением на экстренный въезд в Канаду. С CUAET украинцы официально трудоустроятся, получат медицинскую помощь и смогут учиться. Программа популярна среди людей, мечтавших о Канаде. Эмиграционный эксперт Оксана Карбованец рассказала в Instagram о ТОП-5 ошибках, которые регулярно совершают украинцы, заполняя форму.

ТОП-5 ошибок:

Каждому члену семьи нужно заполнять отдельную анкету. Если несовершеннолетний ребенок вписан в паспорт родителей, ему тоже необходима отдельная заявка. Пропуска в вашей карьерной истории во время заполнения заявки не допускается. Если вы не работали в конкретный период – укажите это. В пункте Residential address необходимо указывать фактическое место проживания на момент подачи документов, а не прописку. Если вы мама и планируете переехать с детьми в Канаду, сделайте разрешение от отца на въезд в страну, заверенный нотариусом. Въезд с ребенком невозможен, если разрешение отца отсутствует. Все документы, прикрепленные к заявке, должны быть на английском или на французском языке. Рекомендуется переводить их в сертифицированного переводчика.

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