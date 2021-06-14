Что есть, чтобы предотвратить старение и укрепить здоровье

Чтоб прожить долгую и здоровую жизнь, важно не просто есть полезные продукты, а правильно их сочетать. Лучший тип питания в этом плане – средиземноморская диета

Средиземноморский тип питания признан самым полезным / Фото: unsplash.com

Долгая жизнь – мечта людей с незапамятных времен, но также хочется жить не просто долго, а еще в хорошем физическом и психическом состоянии. Медики все больше акцентируют внимание не просто на здоровой пище, но и на правильном сочетании продуктов: лучшим в этом плане признан средиземноморский тип питания. Результаты исследования итальянских ученых опубликованы в медицинском журнале Nutrients.

Чем же так полезна средиземноморская диета?

Медки отмечают, что средиземноморская диета – это не диета в чистом виде, а модель сбалансированного, здорового питания. Исследования в области питания в последние десятилетия были сосредоточены на моделях сочетания продуктов питания, а не на отдельных продуктах питания. Различные модели питания связаны с пользой для здоровья, но наибольшее количество доказательств в медицинской литературе относится к традиционным диетическим привычкам и образу жизни, которых придерживаются жители Средиземноморского региона.

Ученые вновь проанализировали питание жителей (причем, разных групп населения) семи стран, которые придерживаются средиземноморской диеты. И отметили, что такой тип питания наиболее полезен в плане профилактики и лечения возрастных неинфекционных заболеваний. А именно, болезней сердца и сосудов, метаболических расстройств, то есть нарушений в обменных процессах, возрастных изменений мозга, депрессий, рака, простудных болезней, и даже переломов.

Кроме того, средиземноморская диета экологически безопасна: медики называют такой тип питания нематериальным всемирным наследием по здоровому образу жизни с уважением к окружающей среде.

А какие продукты включает средиземноморская диета?

Большая часть рациона в таком питании, это фрукты, овощи, растительные жиры и белки, а сладости и жирное мясо убирается. На средиземноморской диете также можно похудеть, но медленно, зато без вреда для здоровья. Процесс похудения идет медленно, зато без чувства голода и стресса: дополнительно при таком типе питания также рекомендуется заниматься посильным спортом.

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Так, в меню жителей Средиземноморья – большое количество морепродуктов и не жирной рыбы, курица, индейка, постная говядина, кролик. Молочные продукты, только без добавок (то есть несладкие) и с низким процентом жирности. Быстрые углеводы, то есть сахар, сладости, заменяются медленными: макаронами из цельнозерновых круп, хлебом грубого помола. Алкоголь тоже ограничивается, исключение – сухое вино не более бокала в день.

Напомним, что ранее мы писали о шведской диете для похудения.