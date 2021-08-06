Какой концерт нужно посетить вашему знаку зодиака

Недавно мы рассказывали о ТОП-5 августовских концертах, которые пройдут в Киеве. Пришло время узнать, какое мероприятие подходит вам по астрологическим прогнозам.

Овен

Ценителям активного образа жизни Овнам стоит посетить концерт Monatik. Ведь певец, как и сам знак зодиака всегда готов к новым вызовам и "ритмам", которые готовит жизнь. И песни исполнителя будут только мотивировать идти к своей цели.

Телец

Стабильность для Тельцов – это как образ жизни, поэтому они не из тех, кто готов к спонтанным решениям. Этому знаку зодиака звезды предсказали концерт Валерия Меладзе. Певец обычно исполняет давно известные песни, и вас они мысленно вернут в приятную ностальгию.

Тельцам стоит посетить концерт Валерия Меладзе / Фото: instagram.com/meladzevalerian

Близнецы

Придирчивым Близнецам стоит идти на концерты звезд, которые "зажигают" сцену своей энергетикой в первые минуты выступления. И самое важное, чтобы исполнители были эмоциональными, тогда зрители почувствуют энергетику и концерт войдет в ТОП. Одни из таких артистов – это Alyona Alyona и Jamala.

Рак

Раков называют психологами, потому что они интересуются этой наукой и применяют полученные знания в рутинной жизни. Им понравится на концерте украинской группы The Hardkiss, которая в треках вспоминает о популярных проблемах социума.

Ракам стоит посетить концерт The Hardkiss / Фото: пресс-служба

Лев

Львы – это творческий знак зодиака, а их амбициозность и уверенность в себе всегда на максимуме. Они оценят концерты The Weeknd и Drake, которые тоже не скрывают свои сильные стороны.

Львы оценят концерты The Weeknd и Drake / Фото: Instagram.com

Дева

Девы не любят шумных вечеринок и концертов. Им звезды рекомендуют посетить джазовые концерты, которые проводят под открытым небом. И насладиться атмосферой, а еще дополнить вечер бокалом вина.

Реклама

Весы

Весов сложно удивить! Но они бы оценили концерты легендарных исполнителей, которые давно вошли в историю. И от одного билета на сольник Джей Ло, Beyonce или Rihanna они бы не отказались.

Весы оценят концерты Джей Ло, Beyonce и Rihanna / Фото: Getty Images

Скорпион

Харизматичные скорпионы давно мечтают попасть на концерт не менее талантливых исполнителей, которые входят в список ТОП. Среди них DOROFEEVA, NK и Тина Кароль.

Стрелец

Стрельцы любят душевную атмосферу! Они всегда выберут спокойный вечер, но не вечеринку в баре и клубе. Поэтому им понравится на акустическом концерте певицы под псевдонимом Луна.

Козерог

Козероги придирчивы, поэтому у них есть список только ТОП-5 исполнителей, которых они хотят послушать вживую. Звезды рекомендуют им выбрать одного из перечня и посетить его концерт летом.

Водолей

Часто Водолеи забывают о своих обещаниях, потому что они непостоянны в своем выборе. Звезды им рекомендуют не сосредотачиваться на одном исполнители, а приобрести билеты на два концерта различных звезд. Один из них точно пригодится. Как насчет музыкального мероприятия группы "Океан Эльзы", "Бумбокс" или "ВИА Гра"?

Концерт группы "Бумбокс" состоится 19 августа / Фото: пресс-служба

Рыбы

Рыбам звезды предсказали концерт группы TVORCHI! Песни амбициозных ребят вдохновят их на свершения, подарят новые эмоции и перезагрузят от рутины.

Смотрите эксклюзивное интервью с Тиной Кароль:

Недавно мы рассказали, чем запомнился Atlas Weekend-2021 и как прошел дебютный день фестиваля.