Какое желе по гороскопу идеально именно для вас

Близнецам стоит попробовать вишневое желе – оно с кислинкой, как и личность этих людей, немного резкая и неуравновешенная, яркие личности – Водолеи – это желе из сочных красивых персиков, а Раки со своим переменчивым настроением – лимонное желе

Какое вы желе по гороскопу / Фото: freepik.com

Желе – это не только легкий и яркий десерт, оно может характеризовать каждый из 12 знаков зодиака. Например, Рыб идеально характеризирует малиновое, ведь малина очень быстро может испортиться, как и настроение у представителей этого знака. А Львы могут приготовить желе из сока арбуза, главной ягоды их месяца – августа. Если в ближайшее время у вас запланирован пикник, то здесь узнаете, в каких магазинах купить продукты по лучшим ценам. А для полезного и разнообразного отпуска в августе воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Овен – желе из черники со сливками

Овны дружелюбны, но могут быть резки, как вязка черника. Добавьте в это желе сливки / Фото: instagram.com/katerinabudarina/

Вкусная ягода да к тому же очень полезная. Единственное неудобство – небольшая вязкость в послевкусии. Как и с Овнами. Они дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь. Но не стоит мешать им в достижении цели, они могут вспылить и обидеть. Возможно, чтобы унять их пыл, в желе можно добавить немного сливок – для насыщенности вкуса. Овны это оценят.

Телец – желе из клюквы

Для Тельцов, которые не любят подпускать к себе чужих, желе из труднодоступной клюквы / Фото: instagram.com/jullianta1/

Спокойны и уравновешенны. Они надежные друзья. Тельцы бывают разные, но вот с тем, что они мудрые, стабильные, рассудительные и домашние люди, не поспоришь. Вот только очень неохотно они подпускают в свое окружение, словно клюква – до этой ягоды просто так не доберешься. Ну а когда получишь ее, то польза будет мгновенной.

Близнецы – желе из вишни

Близнецы, которых сложно разгадать, – вишневое желе с кислинкой / Фото: instagram.com/lexi86186/

С виду яркая, сочная, манящая ягода, но вкус часто бывает обманчива. И не всегда сочная вишня оказывается вкусной. Так и Близнецы – за веселым нравом может скрываться обидчивая личность. Сильные и решительные Близнецы любят управлять ситуацией и людьми, могут резко изменить свое отношение к вам, не объяснив причины. Близнецы могут казаться равнодушными, но это не так: многие из них очень ранимые.

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Рак – лимонное желе

Для Раков, у которых быстро меняется настроение, – желе из лимона / Фото: Depositphotos

Желе, которое освежает и даже немного горчит. Как и Раки – красивые люди, но немного отстраненные ото всех, как будто не из этой планеты. У них часто меняется настроение, они тоже могут вспылить, но потом быстро об этом пожалеть. Если вам удалось изучить Рака, то вы получите верного и преданного друга.

Лев – желе из арбузного сока

Желе из арбузного сока – это Львы / Фото: Depositphotos

Во-первых, это ягода августа. Во-вторых, она сочная и огромная. Огромная, как и желание Львов везде и во всем быть первыми. Это не хорошо и не плохо, но меру нужно знать: зачастую своим желанием поделиться неповторимым жизненным опытом Львы очень сильно раздражают окружающих. Хотя это раздражение совсем не останавливает представителей этого знака, а, скорее, наоборот.

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Дева – желе из красной смородины

Красивое желе из красной смородины – это перфекционисты Девы / Фото: Depositphotos

Красивая, кисло-сладкая ягода идеальной формы. А Девы всегда стремятся к идеалу, они перфекционисты. Они, правда, могут годами думать прежде, чем сделают серьезный шаг, но сделают, будьте уверенны. Ведь лучше поздно, чем никогда. А еще красную смородину часто используют как украшение для десертов, как и Девы всегда украшают собой все места, где появляются.

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Весы – клубничное желе

Весы, которые кажутся идеальными, – желе из клубники / Фото: Pixabay

Клубника – ягода, к которой сложно придраться. Она даже кисловатая вкусная. Как и Весы. Их невозможно не любить. Весы – очень яркие и общительные люди, которые не любят быть в одиночестве. А еще эти люди умеют грациозно выходить из любого конфликта и неприятностей, а когда нужно, включают свою неповторимую способность – все уравновешивать и расставлять по правильным местам.

Скорпион – желе из черной смородины

Желе из черной смородины – непредсказуемые Скорпионы / Фото: Depositphotos

Ягода, которая нравится далеко не каждому. Как и могут не нравиться, а порой даже и раздражать Скорпионы. Они могут казаться неприступными, холодными, безразличными ко всему. Но с близкими они всегда открытые и мягкие. Главное – изучить нрав Скорпионов и уметь предугадать, какую реакцию от них стоит ожидать.

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Стрелец – земляничное желе

Мегаактивные Стрельцы – земляничное желе с шампанским / Фото: Depositphotos

Эти вечные путешественники и любители ярких эмоций могут казаться страшно беспечными людьми. Но они знают, что они ищут в жизни и упорно к этому идут. Правда, жажда этих поисков, порой, сбивает их с толку и они забывают, что, собственно, ищут. Но с тем, что Стрельцы всегда стремятся ко всему необычному, не поспоришь. Добавьте в земляничное желе немного шампанского – Стрельцам это понравится.

Козерог – желе из абрикосов

Желе из абрикосов – это сложные для многих Козероги / Фото: instagram.com/detskie.recepti/

Абрикосы – фрукт обманчивый. Они могут быть зрелыми на вид, а внутри – с кислинкой. Козероги довольно непредсказуемые натуры, способные удивлять, как приятно, так и не очень. Они любят место под солнцем, как и абрикосы, но своего места под солнцем они добиваются сами – за что Козерогам огромное уважение. А что касается кислинки, то ее можно нейтрализовать, добавив в желе немного сахара.

Водолей – желе из персиков

Ароматное желе из персиков – яркие Водолеи / Фото: instagram.com/recept_ksenii/

Сочные персики – чистой воды Водолеи. Никак иначе и не скажешь. Это яркие личности, которые очень тщательно выбирают для себя друзей. Часто не подпускают к себе людей слишком близко. Ведь, чтобы с ними подружиться, понадобится время, но потом об этом вы точно не пожалеете. Эти люди очень общительные и разносторонние, с ними интересно всегда.

Рыбы – желе из малины

Малиновое желе на зиму / Фото: Pixabay

Малина – капризная ягода с переменчивым настроением. Вовремя не увидел – и она испортилась. Хотя с другой стороны, немного испорченную малину можно смело использовать в желе. Рыбы любят, чтобы все замечали их даже легкий намек на то, что им что-то не нравится. И лучше это все-таки замечать, иначе они обидятся и исправить ситуацию будет сложно.

Еще об одном интересном применении клубники – в тартаре из лосося – узнаете из видео.

Здесь узнаете, какой вы лимонад по гороскопу.