Как защитить ребенка от нитратов в овощах и фруктах – 8 полезных советов

Чтобы защитить ребенка от нитратов в овощах и фруктах, тщательно мойте плоды, а также снимайте с них кожуру, если вашему малышу меньше 3-х лет / Фото: freepik.com

Нитраты в ранних фруктах и овощах можно удалить, если тщательно мыть и замачивать их, а также очищать кожуру. Как давать малышам овощи и фрукты, чтобы защитить детей от нитратов – рассказали в Центре общественного здоровья МОЗ Украины.

Особенно тщательно нужно мыть овощи и фрукты для тех малышей, чьи родители самостоятельно готовят блюда для прикорма. Во-первых, ни в коем случае не используйте для приготовления прикорма сырую воду из колодца или крана.

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Особенно тщательно нужно мыть овощи и фрукты для тех малышей, чьи родители самостоятельно готовят блюда для прикорма. / Фото: freepik.com

Также давая детям фрукты и овощи, обязательно:

Выбирайте только целые свежие плоды, не обрезайте лопнутые или подгнившие Тщательно мойте овощи и фрукты, даже ели будете их термически обрабатывать Готовьте овощи и фрукты сразу перед тем, как кормить ребенка. Для малышей в возрасте до года овощи варят без перца и соли Измельчать плоды следует в блендере или на терке до состояния пюре Блендер или терку, на которых измельчаете овощи и фрукты для малыша – обдавайте кипятком Фрукты можно давать свежими или запечь в духовке Любые плоды – фрукты, овощи для ребенка нужно очистить и измельчить.

Если овощное пюре получилось слишком густым, то можно его разбавить бульоном, котором варились овощи. В том случае, когда у вас нет блендера, плоды важно очень тщательно перетереть, чтобы получилось однородное пюре в концентрации, "как сметана".

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