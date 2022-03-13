Как выжить в оккупации российскими войсками – советы, которые спасут жизнь

Выжить в оккупации российскими войсками помогут простые советы: объединяйтесь с соседями, не выходите лишний раз из бомбоубежища, помогайте пожилым / Фото: euronews.com, slovoidilo.ua

Когда вы находитесь в осаде российских войск, оккупанты уничтожили все коммуникации, люди остались без воды, электроэнергии и газоснабжения, то возникает единственный вопрос: как выжить? Советами поделился телеграм-канал Ukraint Now.

Эти, казалось бы, банальные советы могут спасти вашу жизнь: если в вашем городе или селе работают магазины, то обязательно запаситесь водой и продуктами (не скоропортящимися) как минимум на неделю. Под рукой должны быть также фонарики на батарейках, аптечки, топливо – по возможности наберите канистры, заполните автомобильный бак.

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Банальные советы могут спасти вашу жизнь во время оккупации российскими войсками: кооперируйтесь друг с другом, делайте запасы еды и воды / Фото: https://t.me/UkraineNow/4914

Всегда имейте при себе наличные, обязательно – в государственной валюте, а не иностранной. В один момент могут перестать работать банкоматы и кредитные карты.

Не забывайте о близких и родных: сделайте дополнительные запасы средств гигиены для детей, теплой одежды и т.д., позаботьтесь о пожилых людях, животных, всех, кто не может сам передвигаться.

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Всегда держите телефон и павербанки полностью заряженными, экономно расходуйте их заряд. Также скооперируйтесь с соседями из ближайших домов, чтобы помогать друг другу и поддерживать.

Не выходите из бомбоубежищ, если на это нет экстренной необходимости. По возможности, следите за новостями вашего региона о проведении "зеленых коридоров".

Берегите себя, украинцы, победа за нами!

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Если вы выехали, то также старайтесь поддерживать друг друга, читайте "Как ужиться в одном доме c чужими людьми, если вынуждено уехал на время войны – советы переселенцам".

Если же оккупанты обстреляли ваш дом и начался пожар, важно знать, как оказывается "Первая помощь при ожогах – лед и масло нельзя, холодный компресс – можно".