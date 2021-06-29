Как вывести пятна от ягод на руках: лайфхаки

Мыло, лимон, уксус, картофель и аскорбинка – далеко не все средства, которыми можно отбелить руки после ягод, если на них остались темные некрасивые пятна.

Ягоды оставляют на руках пятна / Фото: Unsplash

Чем можно отмыть руки после чистки ягод? Если обычное мыло не помогает, читайте наши советы, как избавиться от этих темных пятен простыми подручными средствами.

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Шелковица, смородина, ежевика, черника и другие вкуснейшие ягоды кроме пользы иногда приносят эстетические неприятности – после них заметно чернеют руки. И простое мыло далеко не всегда способно с этим справиться. Но эта проблема поправима.

Как отмыть руки от ягод: простые лайфхаки

Лайфхак 1. Лимон

Лимон / Фото: Unsplash

Лимонная кислота известна своей способностью осветлять. Выдавите сок лимона, смочите ватный спонж и протрите ягодные пятна на руках. Также можно использовать сухую лимонную кислоту, только предварительно разведите ее водой до состояния кашицы.

Лайфхак 2. Уксус

Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay

Еще одна кислая среда, которая справится с ягодными пятнами – это уксус. 9-процентный столовый уксус не нужно разводить водой. Достаточно просто смочить ватный спонж и протереть загрязнения на руках.

Лайфхак 3. Аскорбиновая кислота

Таблетку аскорбиновой кислоты разведите в небольшом количестве воды и протрите руки.

Лайфхак 4. Щавель

Щавель / Фото: Unsplash

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По аналогии с другими кислотами, щавелевая кислота также отлично справляется с темными пятнами.

Лайфхак 5. Ботва растений

Помидорная ботва / Фото: Pinterest

Картофельная или помидорная ботва спасала руки еще наших бабушек. За счет активных веществ в соке стеблей этих растений они способны смыть черноту от ягод.

Лайфхак 6. Картофельный отвар

Варите картошку? Не выливайте сразу отвар. В летний сезон он пригодится вам для отбеливания кожи после темных ягод. Достаточно просто немного подержать в нем руки.

Лайфхак 7. Средство для чистки посуды

Мытье рук / Фото: Unsplash

Этот способ более агрессивный, чем предыдущие. Но если они вам не помогли, можно воспользоваться и им. Мокрый спонж посыпьте чистящим порошком и протрите пятна. Но будьте аккуратны, чтобы не получить реакцию на коже. Аналогичное, но более щадящее действие оказывает посудный гель.

Лайфхак 8. Стиральный порошок

После обработки ягод постирайте что-нибудь руками со стиральным мылом или порошком. Эти средства легко справляются с такими загрязнениями.

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