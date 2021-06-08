Как выбрать купальник по типу фигуры: 3 подсказки стилиста

В целом существует 6 типов фигуры. Но среди украинок самые распространенные "груша", "прямоугольник" и "перевернутый треугольник"

Как выбрать купальник по типу фигуры / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Несмотря на нынешнюю погоду, пляжный сезон уже открыт. А с ним и головная боль для многих женщин – что одеть на пляж, чтобы быть красивой и в тренде? Оказывается, чтобы купальник идеально сидел, его надо выбирать не только по размеру, но и по типу фигуры. Стилист Елена Мудренко в программе "Ранок з Україною" на телеканале "Украина" рассказала, какие купальники будут подчеркивать преимущества различных типов фигуры.

В целом существует 6 типов фигуры. Но среди украинок самые распространенные "груша" – с хрупкими плечами, "прямоугольник" – с длинными ногами, и "перевернутый треугольник" – с тонкой талией. И каждому из них подойдут разные купальники.

Тип фигуры "груша"

Маша Ефросинина в купальнике / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Груша" – это узкие плечи, четкая линия талии и пышные бедра. Таким женщинам хорошо подходят купальники с рюшами, яркими акцентами и декором на бюстье.

"Для такой фигуры можно выбрать топ-бандо, который будет более горизонтальным. А фактурная ткань добавит немного объема в верхней части фигуры", – отмечает стилист Елена Мудренко.

Тип фигуры "перевернутый треугольник"

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"Перевернутый треугольник" – полная противоположность "груши". Широкие плечи, пышная грудь и узкие бедра. Стилисты советуют выбирать низ с завышенной талией, бра-шторки, а в цельных моделях присмотреться к вариантам с V-образным вырезом.

Тип фигуры "прямоугольник"

Купальник в стиле бандо / Фото: Pinterest

Он характеризуется невыраженной талией, поэтому стилисты советуют сделать ее собственноручно с помощью пояса, принтов или верха-бандо.

"Топ-бандо хотя бы с небольшим пуш-апом будет увеличивать верх. Берем такие же трусики, но завышенной талией – это проведет горизонтальную линию", – говорит стилист в программе "Ранок з Україною".

Модные этим летом вязаные купальники, а именно вязка кроше ришелье, которая выглядит как хенд-мейд. Что касается формы, то это завышенная талия для трусиков и глубокие вырезы для ног. Также сейчас очень актуальны спортивные купальники.

Как правильно выбрать купальник – смотрите видео:

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