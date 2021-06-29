Как вернуть овал лица и когда уколы красоты не эффективны

С возрастом у каждого меняются пропорции лица, что добавляет возраста не менее, чем морщины. Почему просто заколоть морщины – недостаточно, в материале

Если просто «заколоть» морщины при изменившихся пропорциях лица, то помолодеть не выйдет / Фото: freepik.com

Опущение уголков рта, второй подбородок, "бульдожьи щеки" – все эти неприятные возрастные изменения носят медицинский термин "гравитационный птоз". И если просто обратиться к косметологу и убрать морщины, а с пропорциями лица ничего не сделать, то молодости это не придаст. Почему так происходит, можно ли замедлить "уплывание" лица и какие методы помогут исправить контуры лица – рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

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Что такое гравитационный птоз и как заметить первые признаки

С возрастом даже самая упругая кожа начинает терять свою эластичность: под действием земного притяжения лицо постепенно "уплывает". Появляются не только морщинки и складки, а также "провисают" мышцы лица, образуя так называемые брыли на щеках и не только.

Этот процесс естественного старения кожи называется гравитационным птозом.

И процесс старения кожи лица очень индивидуальный: у кого-то первые признаки появляются уже в 30 лет, а у некоторых – только после 40-45 и то, только при условии постоянного правильного ухода за лицом.

Активно пропорции лица начинают изменяться после 50-55 лет / Фото: unsplash.com

Распознать начало гравитационного птоза можно по нескольким признакам, это:

постепенно появляются темные круги под глазами,

складки – носогубные, так называемая "носогубная борозда",

и морщины в межбровье, на лбу.

Если не начать уход за мышцами лица и кожей, то довольно быстро также начинают провисать щеки, опускаются наружные углы глаз, появляются морщины на шее, искажается овал лица в целом.

А можно ли решить проблему с помощью уколов красоты?

Можно, но подход должен быть комплексным. Можно "заколоть" все морщины и лицо будет гладкое, но молодости это не придаст, если овал лица уже "поплыл". И если у вас начался гравитационный птоз, косметолог конечно же это заметит и на вашу просьбу уколоть только ботокс или другие филеры для устранения морщин, должен объяснить всю ситуацию.

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Поскольку может быть достаточно всего лишь подтянуть мышцы, то есть исправить уплывшие контуры лица – и сразу уйдут 10 лет, то есть устранять морщины инъекциями может не понадобиться. Помните, что двух одинаковых программ омоложения не бывает: все зависит от индивидуальных особенностей человека.

То есть, подытожим: если контуры лица уже изменились, то только "закалывание" морщин с помощью уколов красоты не прибавит вам молодости.

Вы будете выглядеть на столько же лет, только с гладким лицом, но при этом обвисшими щеками, вторым подбородком и так далее. Гравитационный птоз можно исправить с помощью инъекционной контурной пластики. Также в целях профилактики возрастного "уплывания" важно своевременно делать профилактические процедуры.

Как же замедлить гравитационный птоз?

Чтобы контур лица как можно дольше оставался на месте, важно постоянно и правильно (согласно вашему типу кожи) ухаживать за лицом. Также эффективен массаж лица, шеи, гимнастика или фейсбилдинг.

При начальной стадии гравитационного птоза хороший эффект дают постоянный базовый уход плюс косметологические процедуры. При средней степени рекомендуются аппаратные и инъекционные методики. Это поможет замедлить третью степень возрастного изменения пропорций лица, которая в основном активно начинается после 50-55 лет.

Существует целый комплекс процедур, которые помогут вернуть пропорциям лица былую красоту: например, с помощью введения филлеров в коже формируется вспомогательный каркас, который не только восстановит пропорции, скорректирует овал лица и уберет "провисание", а также запустит выработку коллагена. Тем самым омолодит лицо и разгладит морщины.

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Также с помощью введения различных препаратов можно подтянуть веки, снять отечность и подкорректировать контуры в конкретной области лица. Что именно нужно вам – контурная пластика, введение гиалуроновой кислоты или пока достаточно просто правильного постоянного ухода за лицом – подскажет профессиональный косметолог.

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