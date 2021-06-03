Как вернуть цвет постиранным вещам: полезные лайфхаки

Как вернуть цвет вещам / Фото: Pexels

После нескольких стирок и сушек недавно купленная вещь потускнела и потеряла привлекательность? Ситуация довольно распространенная, и многие умельцы научились ее исправлять, даже не прибегая к тяжелой химической артиллерии и салонам химчистки.

Чтобы вернуть прежний вид одежды, вам понадобятся простые подручные средства, которые есть на каждой кухне, и наши лайфхаки.

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Как восстановить цвет ткани: лайфхаки

Лайфхак 1. Предупреждение

Как вернуть цвет вещам / Фото: Pinterest

Главное правило, которое поможет вам дольше сохранять цвет любимой вещи – это правильный уход за ней. Внимательно изучите этикетку, прежде чем забрасывать одежду в стирку. Ведь цвет чаще всего теряется из-за слишком высокой температуры стирки, тускнеет от агрессивных пятновыводителей, выгорает на солнце и т.д.

Лайфхак 2. Как восстановить черный цвет

Как вернуть цвет вещам / Фото: Unsplash

Чтобы вернуть черный цвет посветлевшей вещи, поместите ее после стирки и полоскания в воду с добавлением уксуса: 1 ст. ложка на 1 литр воды. Оставьте на полчаса, затем еще раз прополощите и повесьте сушиться.

А вот если на черной вещи вы заметили светлое пятно, тут лучше воспользоваться табаком. Залейте литром кипятка 1 ч. ложку табака, дайте настояться и процедите. Затем нанесите жидкость на проблемные места, подержите полчаса и прополощите.

Лайфхак 3. Как вернуть коричневый цвет

Как вернуть цвет вещам / Фото: Pexels

Вам пригодятся недозрелые грецкие или земляные орехи. Скорлупу орехов залейте водой и прокипятите 3 минуты. Остудите и процедите. Желательно добавить табак – он усилит насыщенность цвета. Затем пропитайте раствором ткань, оставьте на 15-20 минут и прополощите.

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Лайфхак 4. Как исправить блеклый зеленый цвет

Как вернуть цвет вещам / Фото: Unsplash

Возьмите немного луковой шелухи, залейте 2 литрами кипятка и дайте постоять. В остывший раствор добавьте ложку соли, окуните вещь и подержите 20 минут. Затем прополощите в воде с добавлением уксуса, чтобы вода была слабокислой – это закрепит эффект.

Лайфхак 5. Что добавит вещи красного оттенка

Как вернуть цвет вещам / Фото: Unsplash

Чтобы усилить цвет красной одежды, прополощите ее в растворе уксуса и соды: на 1 л воды возьмите по 1 ст. ложке каждого ингредиента.

Лайфхак 6. Как вернуть синий цвет

Как вернуть цвет вещам / Фото: Pinterest

Восстановить синеву джинсов и других вещей синего или голубого цвета вам поможет обыкновенная синька. Конечный результат регулируйте насыщенностью раствора. А после замачивания прополощите вещь в содовом растворе – это усилит яркость.

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