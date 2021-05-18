Как в разы увеличить урожайность на участке: лайфхак из школьного учебника

Посадите помидоры после огурцов, а лук после капусты

Чтобы повысить урожайность, применяйте севооборот / Фото: Unsplash

Кроме правильного ухода, своевременного полива, прополки, удобрений для растений, борьбы с сорняками и прожорливыми огородными вредителями, на хороший рост и урожайность также влияет правильный севооборот. Этот процесс представляет собой чередование огородных культур на участке.

За счет правильно спланированной высадки и смены участков огородники издавна получали хороший урожай и оберегали растения от истощения. А вот если единожды разбитый на грядки огород на дачном участке из года в год засаживать одними и теми же растениями, они начинают слабеть и снижать урожайность.

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Как правильно сажать культуры, в какой последовательности менять растения, чтобы принести максимальную пользу, дать отдохнуть почве и получать высокий урожай, узнайте в нашей статье.

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Зачем нужен севооборот

Истощение почвы происходит из-за особенностей питания растений. Каждый вид тянет из земли различные питательные вещества. К примеру, зерновые культуры любят азот, картофель предпочитает калий, а помидорам нужен фосфор. Если садить одинаковые или родственные растения все время на одном и том же месте, они выкачают из земли именно эти элементы.

А вот если культуры с разными предпочтениями чередовать, то они будут более равномерно брать из грунта нужные для себя вещества.

Многие овощные культуры чувствительно относятся к собственным токсинам, т.е. корневым выделениям, которые со временем накапливаются в земле и начинают вредить своим же хозяевам.

Еще одна причина, по которой полезен севооборот: болезни и вредители. Как правило, насекомые обосновываются в земле поблизости от своих источников питания, там же размножаются и зимуют. И они будут сбиты с толку, если убрать их любимые растения.

Как построить урожайную систему

Обычно план по севообороту составляется на несколько лет. Важно соблюдать определенную последовательность, потому что не все растения можно сажать друг за другом, также у растений есть свои предпочтения относительно соседей.

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Организовывая схему севооборота, для большей наглядности начните вести учет урожайности при перемещении культур.

1 раз в 4-5 лет желательно давать участку земли отдохнуть и ничего не высаживать.

Упрощенный план севооборота

Наиболее простой план севооборота – это чередование зелени, овощей и корнеплодов.

Севооборот / Фото: Pinterest

Корнеплоды : картофель, редька, репа, редис, пастернак, лук, морковь, хрен, чеснок;

: картофель, редька, репа, редис, пастернак, лук, морковь, хрен, чеснок; Овощи : огурцы, помидоры, баклажаны, бобы, кабачки, патиссоны, перец, тыква;

: огурцы, помидоры, баклажаны, бобы, кабачки, патиссоны, перец, тыква; Зелень – укроп, капуста, шпинат, петрушка, салат, сельдерей, эстрагон.

Классический план севооборота

Оптимально менять культуры на те растения, которые относятся к другому семейству.

Севооборот / Фото: Pinterest

После чего лучше всего сажать растения:

Горох : капуста, огурцы, кабачки, тыква, картофель.

: капуста, огурцы, кабачки, тыква, картофель. Капуста : огурцы, кабачки, тыква, бобовые, картофель, морковь.

: огурцы, кабачки, тыква, бобовые, картофель, морковь. Картофель : кабачки, чеснок, бобовые.

: кабачки, чеснок, бобовые. Лук и чеснок : капуста, огурцы, кабачки, тыква, картофель, горох, бобы, фасоль.

: капуста, огурцы, кабачки, тыква, картофель, горох, бобы, фасоль. Морковь : капуста, картофель, зелень, огурцы, кабачки.

: капуста, картофель, зелень, огурцы, кабачки. Огурцы, кабачки, тыква : лук, чеснок, бобовые, кукуруза, капуста.

: лук, чеснок, бобовые, кукуруза, капуста. Перец и баклажаны : огурцы, лук, морковь.

: огурцы, лук, морковь. Помидоры : капуста, огурцы, кабачки, тыквы, зелень, морковь, лук, чеснок, свекла.

: капуста, огурцы, кабачки, тыквы, зелень, морковь, лук, чеснок, свекла. Свекла : зелень, картофель, огурцы.

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