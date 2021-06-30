Как украсить дачу неприхотливыми растениями: лайфхаки для души

ТОП-10 эффектных, ярких и неприхотливых цветов, которые можно посадить на участке для красоты и не заморачиваться с поливом и уходом.

Как украсить участок растениями / Фото: Pinterest

Если на своем участке или даче вы бываете не так часто, как хотелось бы, или просто некогда им заниматься, можно выбрать растения, которые украсят сад. При этом они не потребуют от вас дополнительных усилий и времени. Зато смогут порадовать глаз, когда вы приедете. И создадут видимость ухоженности участка.

Формируя клумбу, отдайте предпочтение тем цветам, которые не потребуют особого ухода. Life Сегодня расскажет о самых красивых и при этом неприхотливых растениях.

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Какими цветами лучше всего украсить дачу: лайфхаки

Лайфхак 1. Астра

Астра / Фото: Pinterest

Всем знакомая и любимая астра не может не радовать своим разноцветием и многообразием. При этом она совсем неприхотлива. Астра формирует пышные шарообразные кусты высотой до полуметра. А пик цветения приходится на конец лета и начало осени.

Лайфхак 2. Ромашка садовая

Ромашка / Фото: Pinterest

Один из универсальных вариантов украшения участка – садовая ромашка. Это многолетнее растение требует даже меньше внимания, чем его однолетние сородичи. При этом цветы нарядные и совсем неприхотливые.

Лайфхак 3. Котовник

Котовник / Фото: Pinterest

Кошачья мята – неприхотливый многолетник, цветущий приятным синим цветом. Он особенно любит солнечные участки. Если срезать цветы котовника, он будет цвести повторно.

Лайфхак 4. Рудбекия

Рудбекия / Фото: Pinterest

Яркую рыжую рудбекию справедливо называют солнцем. Это растение любит солнечные места. Цветет оно с конца лета и до самой середины осени.

Лайфхак 5. Тысячелистник

Тысячелистник / Фото: Pinterest

Миниатюрные цветки тысячелистника, собранные в соцветия-корзинки, выглядят просто восхитительно в саду. Они цветут все лето и сентябрь. Но даже после в срезанном букете и без воды это растение стоит очень долго, не теряя своей окраски и свежего вида.

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Лайфхак 6. Анемона японская

Анемона японская / Фото: Pinterest

С середины лета наступает черед цветения этих элегантных цветов. Они очень эффектно смотрятся на клумбе, а еще из них можно составить красивые букеты. Если посадить анемоны разных сортов, получится разноцветная клумба.

Лайфхак 7. Флокс

Флокс / Фото: Pinterest

Флоксы – незаменимое украшение сада для ленивых хозяев, потому что они, как сорняки, непритязательны в уходе, хорошо приживаются и быстро разрастаются. При этом флоксы бывают разных цветов, что добавляет яркости участку.

Лайфхак 8. Очиток

Очиток / Фото: Pinterest

Суккуленты всегда выгодно смотрятся на клумбе – то ли сами по себе, то ли в сочетании с другими цветами. Они совершенно не требуют ухода, любят солнце, при этом участок весь сезон выглядит ухоженно и аккуратно.

Лайфхак 9. Шалфей

Шалфей / Фото: Pinterest

Шалфей цветет приятным глазу насыщенным розово-фиолетовым цветом в течение всего лета. У кустиков небольшая высота, что позволяет высаживать его на миниатюрном участке. Но главное его достоинство – великолепный аромат.

Лайфхак 10. Эхинацея

Эхинацея / Фото: Pinterest

Эхинацея – не только украшение сада с разноцветными цветами, это еще и лекарственное растение. Оно совершенно нетребовательное и долгое время может расти на одном месте без особого ухода.

Смотрите видео, как дольше сохранить свежий букет:

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