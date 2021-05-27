Как убрать головную боль и недомогание без таблеток: 5 домашних лайфхаков

Снять головную боль поможет самомассаж или эфирное масло / Фото: freepik.com

Слабость, недомогание, голова "как в тумане" – такие неприятные симптомы часто испытывают метеочувствительные люди. Причем показатели их здоровья могут быть в полном порядке, но почему болит голова - непонятно. Как избавиться от головной боли самостоятельно и без лекарств, почему мы себя иногда плохо чувствуем и когда же все-таки не помешает проконсультироваться с врачом – рассказала физиотерапевт, консультант по здоровому питанию, доктор тибетской медицины Елена Беляева.

Почему болит голова у вполне здорового человека?

Наша жизнь полна стрессов, поэтому ситуаций, которые могут привести к недомоганию или головной боли, предостаточно. Мы сидим в неудобных позах, душных, плохо вентилируемых помещениях: в итоге нарушается кровообращение, переживаются сосуды и мышцы, наша кровь и мозг получают меньше кислорода. Итог – вялость, слабость, головная боль. Также к недомоганию часто приводит нерациональное питание, в организме накапливается избыток желчи, в итоге мы чувствуем жар, слабость и "туманность" в голове.

Целый день в офисе, без движения и в жаре может вызвать головную боль / Фото: Depositphotos

А еще немаловажный момент – то, как и сколько вы спите. Поскольку прерывистый сон меньше 7-8 часов вызовет у вас накопление усталости и головную боль. Как и неудобный матрац или кровать, подушка, на которых вы спите. Недомогание и головные бои часто возникают у метеозависимых людей, когда перепады давления в атмосфере, дождь, резкая смена температуры воздуха становится провокатором.

Если же головная боль сильная, вас долго одолевает мигрень, спать, работать и жить привычной жизнью стало невозможно, то сходите к врачу.

Возможно причина кроется в нарушении обменных процессов мозга (сейчас, на фоне постковидного синдрома это возникает очень часто), или нарушена работа нервных окончаний.

Читайте также: Если болит голова: какие продукты можно есть, а какие – категорически нельзя

В таких случаях таблетки от головной боли, массаж головы или что-то еще дадут лишь временное облегчение, нужно искать основную причину. Но если вы просто переутомились или выдался сложный день на работе, то можно попробовать несколько простых способов.

Как облегчить головную боль в домашних условиях

Помочь избавиться от головной боли можно с помощью массажа, ароматерапии и водных процедур:

Помассируйте "точку ветра", она находится на расстоянии 8-и пальцев от линии роста волос. То есть поставьте руки на лоб вверху посередине и от линии волос отсчитайте 8 пальцев (не сантиметров!). Хорошо при этом использовать теплое кунжутное масло: если нет аромалампы, его можно подогреть на водяной бане. Сядьте удобно или прилягте, слегка макните пальцы в масло и массируйте "точку ветра", слегка придавливая и отпуская. А при проблемах со сном можно делать массаж этой точки лежа в постели, это поможет расслабиться и уснуть. Таким же образом (с маслом или без) помассируйте 2 точки у снования черепа: нащупайте сзади ямки по обе стороны крепления мышц шеи к черепу, давить их нужно достаточно сильно, но спокойно и не суетится. Если есть кому сделать вам такой массаж – отлично, попросите родных или любимых. Примите душ и вымойте голову, даже если волосы чистые. Это расслабит и избавит от накопившегося за день кожного жира, в итоге головная боль отпустит. Также попейте чистой воды и вообще не забывайте соблюдать питьевой баланс в течение дня. Попробуйте ароматерапию: подышать эфирным маслом мяты, лаванды или можно зажечь аромалампу с другим маслом. Конечно же, если вы хорошо переносите такие масла и нет аллергии на них. Приложите на веки, виски или боковую поверхность шеи (где сонная артерия) смоченные прохладной водой ватные диски. Но не стоит прикладывать лед, особенно на открытую кожу, можно переохладить кожу или нервы.

Если есть возможность прогуляться перед сном, то не отказывайтесь от такой прогулки. Это тоже поможет снять напряжение, уменьшит головную боль и поможет легче заснуть.

Напомним, что ранее мы писали о том, почему может болеть голова по утрам.

А еще важно не забывать заботиться о своем эмоциональном здоровье, делать приятное себе и близким. Поможет вам в этом наш календарь подарков на все праздники мая, в котором можно поймать интересную идею для презента.