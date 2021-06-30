Как спасти цветы от увядания: лайфхаки, которые работают

Не спешите выбрасывать букет, если он завял, – есть несколько вариантов, как его можно спасти, и цветы простоят достаточно долго.

Нарядный и красивый, дорогой или дешевый, купленный, собранный или подаренный, но все равно милый букет вдруг завял. Обидно! Причем простоял он всего ничего, и так жаль его выбрасывать. Если вы заметили намеки на увядание, поторопитесь реанимировать цветы, и они, возможно, еще немного вас порадуют.

Цветы вянут прежде всего из-за того, что им не хватает воды. Есть несколько способов оживить букет, о которых вам расскажут Life Сегодня.

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Что делать, если вянут цветы: лайфхаки

Лайфхак 1. Следите за срезом

Как спасти цветы от увядания / Фото: Unsplash

Не дожидайтесь, пока букет завянет. Прежде чем ставить цветы в воду, обязательно освежите срез. Причем, важно это сделать не ножницами, которые сдавливают стебли, а острым ножом или секатором. Срез делают по косой – попав в вазу, стебель не упрется всей плоскостью среза в дно, а лишь заостренным краем. Это даст возможность лучше впитывать воду. Периодически, раз в 2-3 дня освежайте срез, снимая примерно 2 см стебля.

Лайфхак 2. Уберите листья

Как спасти цветы от увядания / Фото: Unsplash

В той части стебля, которая находится в воде, снимите листья и черешки. Это поможет растению впитывать больше влаги. Также для этих целей можно сделать на стебле неглубокий продольный надрез.

Лайфхак 3. Следите за водой

Как спасти цветы от увядания / Фото: Unsplash Реклама

Теплая (но не горячая) вода будет лучше впитываться и быстрее подниматься по стеблю, в отличие от ледяной. Если букет стоит несколько дней, не забывайте освежать воду. При этом промывайте стебли под проточной водой – они могут заиливаться и закисать, что ускорит увядание букета.

Лайфхак 4. Подкормка

Как спасти цветы от увядания / Фото: Pinterest

Многие флористы советуют добавить в воду по чуть-чуть уксуса (или лимонной кислоты) и сахара. Это продлит жизнь срезанных цветов и поможет оживить букет, который уже начал увядать. А вот добавленная таблетка аспирина обезвредит воду от бактерий.

Лайфхак 5. Реанимация

Как спасти цветы от увядания / Фото: Pinterest

Если, несмотря на ваши усилия, букет вянет просто на глазах, поместите его в ванную в прохладную воду на несколько часов, а лучше на ночь. При этом опять же не забудьте освежить срезы, а стебли утопите полностью в воде, положив сверху груз в виде тарелки. Не страшно, если под воду уйдут бутоны – просто затем встряхните цветы, чтобы избавиться от лишней влаги. Иногда такую процедуру нужно повторять каждую ночь, зато днем букет порадует своей свежестью.

Смотрите видео, как дольше сохранить свежий букет:

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