Как сохранять спокойствие в нелегкое время – мнение отца троих детей Анатолий Анатолича

Анатолий Анатолич дал советы, как сохранять спокойствие и не поддаваться панике / Фото: пресс-служба телеканала "Украина", Коллаж: Сегодня

Каждое утро мы начинаем с просмотра новостей. Ищем мы не веселые видео о котиках, а, как бы страшно это не звучало, все то, что касается военного вторжения в Украину. Большинство украинцев настроены категорично в этом вопросе и готовы оставаться в родной стране и защищать ее любимыми способами.

Популярный телеведущий и блогер Анатолий Анатолич также рассказал, что ни в коем случае не собирается покидать свою страну. Телезвезда советует всем украинцам сохранять спокойствие и поддерживать друг друга.

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У меня трое детей и, конечно, я переживаю из-за ситуации, которая сейчас сложилась на наших границах. Знаю, что люди пытаются всячески подготовиться к возможному нападению наших соседей – кто-то пополняет запасы воды, кто-то покупает гречку, а кто-то вообще – оружие. Я ничего из перечисленного не делал, потому что уверен, что все будет хорошо. Верю в нашу мощную армию и полностью доверяю ребятам, стоящим на границе, – комментирует ведущий.

Анатолий Анатолич с семьей / Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Анатолий Анатолич отметил, что, если полностью отстраниться от новостей и мыслей о политической ситуации в стране просто невозможно, то он избавляется от тревожности одним способом:

Однозначно – это спорт: на пробежку, в зал, побить грушу – работает идеально!.

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".

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