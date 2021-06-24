Как сложить вещи в чемодан, чтобы больше поместилось: 10 простых правил

Узнайте хитрости упаковывания чемодана, чтобы меньше помялось и больше поместилось

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest

Главное правило при упаковке вещей, как и в случае со шкафом, максимально использовать пространство, чтобы в чемодане не оставалось свободного места. Но при этом еще и стараться не помять одежду, потому что в поездке не всегда найдется утюг. При таком подходе в чемодан можно утрамбовать в полтора, а то и в два раза больше вещей. Как это сделать? Читайте наши лайфхаки.

Сразу предупредим, что при таком способе складывания вещей придется временно отказаться от удобства их использования, потому что у нас в приоритете – компактность, а не доступность. И часто комплект белья может находиться обособленно в разных концах чемодана. Зато вы сможете взять с собой все запланированные вещи.

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Как сложить чемодан: лайфхаки

Для начала разложите перед собой стопки нужных вам в поездке вещей, чтобы оценить их количество и соотнести с размерами чемодана. Отложите в сторону то, без чего сможете обойтись, если оно не влезет.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Unsplash Есть общее правило: под низ чемодана трамбуются более тяжелые, громоздкие вещи и обувь, сверху выкладываются нежные, тонкие и мнущиеся.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest Не забудьте сложить каждую пару обуви в пакеты.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest Чтобы деликатная одежда меньше помялась, ее можно скрутить валиком или же обернуть вокруг более плотной одежды. Например, в свитер "запаковать" джинсы, которые меньше мнутся.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest По возможности не складывайте мелочевку в отдельную коробку (косметичку), а распределите между складками или по карманам. Кремы и жидкости на всякий случай упакуйте в дополнительные пакеты.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest Реклама Это не касается медикаментов и тех вещей, которые вам понадобятся в дороге, – их лучше вообще держать не в чемодане, а в сумке, под рукой.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest Нижнее белье займет намного меньше пространства, если упаковать, к примеру, носки в обувь, а трусы – в бюстгальтер. Выиграют все – туфли не потеряют форму, а вещи компактно спрячутся.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest Зафиксировать и не помять сложенную вещь поможет прямоугольный плотный пакет по ее размеру.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest Следите, чтобы вещи по чемодану распределялись равномерно. Иногда получается так, что посередине выпирает бугор, а по краям зияют пустоты. От этого деформируется сам чемодан.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest Не забудьте стянуть одежду специальными ремнями, особенно если чемодан получился неполным. Они придержат ее в вертикальном положении, она не свалится и не помнется.

Как сложить вещи в чемодан / Фото: Pinterest

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