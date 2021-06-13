Как сделать подставку под телефон из подручных средств: лайфхаки с фото

Подставки под телефон / Фото: Pinterest
Часто возникает ситуация, когда хочется, к примеру, посмотреть кино, но нет возможности или желания держать телефон в руках. В этом случае на помощь придет подставка для гаджета. Если у вас нет готовой, ее легко можно сделать из подручных материалов.
Life Сегодня собрали для вас интересные идеи, из чего и как можно за считанные минуты соорудить держатель для телефона или планшета.
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Как сделать подставку под телефон: лайфхаки
- Лайфхак 1. Самый простой вариант – картон
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Картон или плотную бумагу согните по форме телефона, а на концах сделайте две прорези для пазов, которые затем войдут друг в друга для прочности.
- Лайфхак 2. Сгодятся даже яичные лотки
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Из яичного лотка получается вполне устойчивая конструкция, которая удержит и смартфон, и даже планшет.
- Лайфхак 3. Не смотрите, что ткань мягкая
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
В такой шитый мешочек лучше всего насыпать пластиковый наполнитель в виде мелких гранул. Он приятный наощупь и хорошо держит форму, оставляя телефон под нужным наклоном.
- Лайфхак 4. Креативная подставка из вилок
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Если у вас хватит силы и терпения, креативный держатель для гаджета можно в два счета согнуть из столовых приборов.
- Лайфхак 5. Подарите пробкам вторую жизнь
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Накопилось много винных пробок? Они тоже сгодятся для вашего хенд-мейда. Пробковое дерево – легкое и очень податливое, из него можно сделать любую удобную форму.
- Лайфхак 6. Незаменимая втулка от бумаги
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
И снова картон – на этот раз универсальная втулка от рулона туалетной бумаги. Она и тут выручит: проделайте в картоне узкую прорезь, а ножки для устойчивости можно соорудить из кнопок.
- Лайфхак 7. Удобный картонный цилиндр
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Такой держатель с веселой мордашкой понравится ребенку. Да и делать его очень просто: срежьте часть цилиндра, не забыв оставить ушки.
- Лайфхак 8. Подставка из палочек для мороженого
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Деревянные палочки от эскимо лишний раз доказывают свою практичность. А чтобы их скрепить, вам понадобится клей.
- Лайфхак 9. Подставка из фанеры
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Если у вас есть немного свободного времени и навыки выпиливания лобзиком, изготовьте такой простейший держатель. Он плоский и компактный, а в случае надобности легко собирается.
- Лайфхак 10. Держатель из прищепок
Подставка под телефон / Фото: Pinterest
Этот оригинальный вариант подставки просто сделать из прищепок и бамбуковых палочек. Для надежности прищепки лучше склеить между собой или надеть на конструкцию резинку.
Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:
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