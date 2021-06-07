Как сделать подставки для ножей из подручных средств: лайфхаки

И пальцы целы, и ножи при деле: ТОП-5 практичных органайзеров для режущих инструментов на кухне

Как сделать органайзер для ножей / Фото: Pinterest

Если в кухонном столе мало места для ножей, они то теряются, то путаются под руками, а иногда и норовят травмировать своего хозяина, предлагаем вам соорудить для хранения удобный и практичный органайзер.

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Острые предметы не должны нести угрозы для вас и членов вашей семьи. Есть множество вариантов, как расположить их на кухне, чтобы ножами было удобно пользоваться, но при этом они не валялись где попало.

Органайзер для ножей из подручных средств: лайфхаки

Лайфхак 1. Пригодятся книги

Подставка для ножей / Фото: Pinterest

Острое лезвие ножа без труда войдет между страниц в толстую книгу. Такую "литературную" подставку для ножей на кухню можно сделать из ненужных книг, связав их веревкой.

Лайфхак 2. Органайзер из бамбука

Подставка для ножей / Фото: Pinterest

Ножи очень удобно хранить в коробке, плотно наполненной бамбуковыми шпажками. Главное, чтобы этот ящик был небольшим, но достаточно высоким, тогда ножи не будут из него вываливаться.

Лайфхак 3. Ножи удержат палочки для еды

Подставка для ножей / Фото: Pinterest Реклама

Вместо шпажек можно использовать китайские палочки для еды. Также подойдут палочки для кейк-попсов и даже макароны, хотя последние не слишком практичные и их придется часто менять.

Лайфхак 4. Ножам удобно в крупе

Подставка для ножей / Фото: Pinterest

Чтобы ножами было удобно пользоваться, вам пригодится емкость, наполненная сыпучими веществами. Это может быть рис, фасоль, горох и даже кофейные зерна.

Лайфхак 5. Магнит надежно держит металл

Подставка для ножей / Фото: Unsplash

Практично и всегда под рукой, но при этом не по пальцам. Закрепите на стену магнитную подставку, и ваши ножи больше не потеряются.

Ранее мы рассказывали, как сделать органайзер для бижутерии.