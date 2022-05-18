Как сделать дом безопасным для ребенка, если переехали из-за войны

Чтобы обезопасить ребенка дома, если переехали из-за войны, в первую очередь не оставляйте его одного / Фото: istockphoto.com, Коллаж: Сегодня

Миллионы украинских детей из-за войны с Россией сейчас не дома, а в неизвестной для себя среде. МОЗ Украины напомнил базовые правила, которые помогут сделать новое окружение для ребенка безопасным и уберечь малыша от бытовых травм.

Чтобы ребенок не получил травму в новом для него месте проживания, не оставляйте малыша без присмотра / Фото: freepik.com

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В первую очередь держите окна и входные двери закрытыми, а ребенка – в поле зрения. Осмотрите помещение и закройте доступ к розеткам, оголенным дротам, электроприборам и т.д. Чтобы ребенок не получил травму, также:

зафиксируйте межкомнатные двери, установив опоры

если двери стеклянные, то наклейте сверху защитную пленку, чтобы ребенок не порезался, если разобьет стекло

уберите веревки и завязки на шторах, если такие есть

тяжелую мебель следует закрепить, шкафы и ящики – заблокировать, на острые углы положить мягкие накладки.

Опасные для детей вещи – легко бьющуюся посуду, бытовую химию и т.д. нужно хранить в недоступных для малышей местах / Фото: moz.gov.ua

Не оставляйте ребенка на высоком диване или на стуле даже на секунду. Также ставьте горячее только там, где дети не смогут дотянуться. Помните, что опасные для детей вещи – легко бьющуюся посуду, бытовую химию и т.д. нужно хранить в недоступных для малышей местах.

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Также раньше мы писали про помощь детям, пострадавшим от войны, – как получить и где подать заявку.

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