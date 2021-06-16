Как сделать, чтобы земля не прилипала к лопате: лайфхаки для огородников

Что сделать, чтобы земля не липла к лопате / Фото: Unsplash
У многих хозяев наверняка возникает ситуация, когда вскапывание огорода превращается в настоящую пытку. Комья земли вместо того, чтобы отскакивать от лопаты в нужном направлении, наоборот, налипают на нее с неимоверным усердием. Приходится поминутно останавливаться и очищать металл.
При этом раньше с лопатой не наблюдалось таких проблем. Но каждый инструмент имеет свойство снашиваться, приходить в негодность и даже ломаться. На самом деле эта проблема не настолько серьезная, и ее решение достаточно простое. Читайте в нашей статье, что можно сделать, чтобы земля не мешала лопате обрабатывать себя.
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О хорошей работе на огороде иногда говорят: "лопата вошла в землю, как нож в масло". В этом и кроется решение проблемы: лопату нужно периодически обрабатывать так, чтобы минимизировать ее трение с грунтом. Даже несколько песчинок, задержавшихся на лезвии, постепенно приводят к тому, что на них налипает земля, особенно если это глинистая почва или качественный жирный чернозем.
Как сделать, чтобы земля не прилипала к лопате: лайфхаки
- Лайфхак 1. Заточите лопату болгаркой
Что сделать, чтобы земля не липла к лопате / Фото: Pinterest
Лучше всего точить инструмент при помощи болгарки с подходящим диском или электрического наждака. Важно не только вернуть остроту ее лезвию, но и пройтись по всей металлической поверхности лопаты, убрав все зазубрины, шероховатости и царапины. Ведь именно они являются проблемным местом, куда прилипает земля. При использовании болгарки заточка лопаты занимает 5-10 минут.
- Лайфхак 2. Обработайте лопату напильником
Что сделать, чтобы земля не липла к лопате / Фото: Pinterest
Преимущество этого метода в том, что кромка получится гораздо ровнее, чем после работы электроинструмента. К тому же заточка вручную не перегревает металл и не меняет его физико-механические свойства. А это, в свою очередь, отражается на залипании земли на лопате
- Лайфхак 3. Поможет куча песка
Что сделать, чтобы земля не липла к лопате / Фото: Unsplash
Если под рукой нет ни электричества, ни заточного инструмента, а прилипшая земля мешает работать, вас на время выручит куча песка или мелкого гравия. Достаточно несколько раз вогнать лопату в сыпучий материал – лезвие очистится от грязи, отшлифуется и даже немного заточится.
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