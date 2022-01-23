Как проявляется метеозависимость и можно ли от нее избавиться

Мигрень, скачки давления при смене погоды - это проявления метеозависимости, избавиться от которой можно / Фото: freepik.com
Все больше украинцев жалуются на плохое самочувствие во время резких перепадов погоды, однако даже обратившись к врачам, не получают четкого диагноза. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на канале "Украина", ведущие Григорий Герман и Мария Мельник выяснили, на что указывают проявления метеозависимости и как облегчить самочувствие из-за изменений погодных условий.
В ветреную погоду донимают мигрени, а от резкого потепления скачки давления – это проявления метеозависимости.
Метеозависимость как отдельный диагноз не выделяется международной классификацией болезней. То есть врачи не могут определять это явление как диагноз, но это могут быть симптомы, с которыми сталкивается множество людей, – объяснил семейный врач Виталий Щуренко в эфире канала "Украина".
Для того чтобы организм лучше реагировал на стрессовые ситуации, одной из которых может быть и резкое изменение погоды, нужно заниматься спортом, принимать контрастный душ, – советует врач.
Очень часто ошибкой людей, страдающих метеозависимостью, является то, что они забывают главное – определенная болезнь является причиной сильной реакции их на погоду и ее изменения. Поэтому в первую очередь следует вылечить свои хронические недуги и тогда метеозависимость может вообще исчезнуть из вашей жизни, – комментирует Виталий Щуренко в программе "Ранок з Україною".
Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на канале "Украина".
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