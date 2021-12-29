Как продлить молодость кожи в холода – 5 лайфхаков от косметолога

Продлить молодость кожи в холода и сэкономить время поможет уход домашними средствами / Фото: Коллаж: Сегодня
Зимой наша кожа особенно нуждается в заботе, но в ежедневном круговороте дел не всегда хватает времени на полноценный уход и процедуры. Какие простые лайфхаки помогут поддержать кожу зимой – рассказала косметолог Яна Коркодим.
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Не стоит этого делать, особенно если вы забываете пользоваться зимними кремами с SPF. Луше снимайте перчатки и подставляйте солнцу ладони. Такой "загар" тоже работает. Также важно зимой одеваться по погоде – некоторые одеваются излишне тепло, потеют, и "глушат" запах пота антиперспирантами. Но зимой как раз стоит дать коже от них отдохнуть.
Зачем давать коже отдыхать от дезодорантов?
Зимой мы гораздо меньше потеем (если, конечно, не надевать на себя сто одежек и не "томиться" в них потом в транспорте), чем летом, поэтому желательно дать отдохнуть коже от дезодорантов. Особенно от антиперспирантов. Антиперспирант – лекарственное средство, которое блокирует протоки потовых желез, таким образом уменьшает выделение пота.
Эти средства особенно актуальны в жару, когда кожа быстро загрязняется и сильно потеет. Зимой же ограничьтесь как минимум дезодорантами, эти косметические средства убивают бактерии, заселяющие нашу кожу, не блокируя потовые железы. Именно благодаря продуктам жизнедеятельности бактерий пот имеет такой неприятный запах.
А как избавиться от запаха пота в домашних условиях?
Сильный неприятный запах вызывают именно продукты жизнедеятельности бактерий, которые можно убрать утренней гигиеной. Также при идеальной, гладкой коже, без сыпи и прыщей мы лишаем бактерии идеальных условий для размножения. Поэтому заменить дезодорант поможет регулярное скрабирование подмышечных впадин, делать процедуру рекомендуется не чаще 2-3 раза в неделю.
Позаботиться важно не только о коже подмышек, но в первую очередь – лица, поскольку наше лицо больше других участков кожи страдает от мороза и холодного ветра.
Как подтянуть мышцы лица и освежить кожу в домашних условиях?
Как я делаю – завариваю крепкий концентрированный чай, сначала нужно нагреть чашку кипятком, затем наспать чистый натуральный чай – без эссенций и так далее,- говорит Яна Коркодим,- Или можно листья ромашки, травяной чай. Воды берите немного, настоять следует насколько минут, затем можно немного отлить в другую емкость, опускаете в нее ватный диск, промываете глаза теплым настоем.
Этим же ватным спонжем можно протереть лицо, тогда утренний тоник наносить уже не нужно. Дайте чаю высохнуть естественным способом и нанесите ваш дневной крем. А оставшуюся заварку разведите кипятком до нужной вам консистенции – и утренний чай готов!
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