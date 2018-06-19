Малиновое варенье на зиму: ТОП-5 рецептов

Безусловно полезное варенье – одна из самых важных летних заготовок. Оно не только вкусное, но и очень полезное. В подборке есть рецепт варенья за 5 минут и без косточек, без сахара на фруктозе, джема

Малиновое варенье без косточек / Фото: Depositphotos

Эти ягоды богаты витаминами, среди которых C, A, B1, B2, PP, E и бета-каротин. Варенье из малины помогает при простуде, снимает головную боль и разжижает кровь и при этом не имеет практически никаких противопоказаний. Как варить малиновое варенье на зиму – узнаете ниже. В календаре лайфхаков для лета найдете самые полезные идеи, как провести его достойно.

Малиновое варенье "Пятиминутка"

Варенье из малины домашнее / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг малины

1 кг сахара

Способ приготовления:

Собрать и перебрать ягоды малины. Засыпать сахаром и перемолоть блендером. Перелить в кастрюлю, поставить варить на средний огонь и довести до кипения. Снять пену. Варить на медленном огне 5 минут. Готовое горячее варенье разлить по чистым баночкам. Закрыть крышками и убрать остывать.

Варенье из малины без сахара на фруктозе

Малиновое варенье без сахара / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг малины

0,5 л воды

650 г фруктозы

Способ приготовления:

Малину промыть и перебрать. Смешать фруктозу и воду, приготовить сироп. Добавить подготовленную малину и варить на медленном огне в течение 7 минут. Готовое варенье переложить в банки и закрыть крышками. Банки рекомендуется простерилизовать. Хранить варенье без сахара нужно в сухом прохладном месте вдали от солнечных лучей.

Густое малиновое варенье

Варенье из малины на зиму / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

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1 кг малины

1,5 кг сахара

Способ приготовления:

Малину перебрать. Если ягоды только что собраны с куста, промывать их не нужно. Засыпать малину сахаром, чередуя: стакан малины – стакан сахара. Оставить на 3-4 часа, чтобы выделился сок. Получившийся сок слить в большую кастрюлю. Поставить на огонь и варить 10-15 минут. Это нужно, чтобы варенье не было водянистым. В полученный сироп добавить малину, перемешать, довести до кипения, снять пенку и варить 15 минут. Готовое горячее малиновое варенье разлить по стерилизованным баночкам.

Совет: малиновое варенье можно варить в пропорции 1:1, но с большим количеством сахара оно получается более густым.

Малиновое варенье: рецепт джема

Малиновый джем / Фото: Pixabay

Ингредиенты:

1 кг малины

1 кг сахара

Способ приготовления:

Малину перебрать, удалить плодоножки и взвесить. Тщательно промыть. Засыпать ягоды половиной нормы сахара (500 г) и поставить в холодильник на ночь, чтобы малина пустила сок. Утром отделить ягоды от сиропа. В сироп добавить оставшиеся 500 г сахара и довести до кипения. Положить ягоды в сироп и на среднем огне варить 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену. Чтобы проверить готовность варенья, в плоскую тарелку выложить ложку джема, остудить. Провести ложкой или пальцем через середину: если джем не растекается, он готов. Разложить варенье в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в темном месте.

Рецепт малинового варенья без косточек

Малиновое варенье без косточек / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

1 кг малины

1,2 кг сахара

1 неполный стакан воды

Способ приготовления:

Малину помыть, отправить в кастрюлю и добавить воду. Варить минут 15, чтобы ягоды размягчились. Дать малине немного остыть, а затем с помощью мелкого сита или марли, сложенной вдвое, отделить косточки. Получившийся сок вылить в кастрюлю, добавить сахар и поставить на огонь. Довести до кипения и варить джем, постоянно помешивая, в течение часа. В процессе приготовления нужно снимать пену. Перелить малиновое варенье в стерилизованные банки, закатать и перевернуть вверх дном. Накрыть полотенцем и дать остыть.

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