Как приготовить абрикосовый джем: ТОП-5 рецептов

Домашний джем из абрикосов никого не оставит равнодушным, особенно зимой, когда захочется полакомиться вкусной, летней, ароматной витаминной сладостью

Абрикосовый джем: рецепты / Коллаж Сегодня / Фото: Сегодня

Абрикосовый джем – вкусный, ароматный и очень полезный десерт из абрикосов. В джеме есть весь набор витаминов (А, В, С, Е, Р, РР), полезных веществ и микроэлементов. В нем много калия, магния, фосфора, натрия, железа и йода.

В этой статье мы поделимся лучшими рецептами абрикосового джема на зиму – от классических до оригинальных с добавлением цитрусового сока.

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Абрикосовый джем от Юлии Высоцкой

Джем из абрикосов с маслом Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

900 г абрикосов

900 г сахара

1 лимон

25 г сливочного масла

Рецепт приготовления:

Смазать алюминиевую кастрюлю или миску сливочным маслом. Абрикосы помыть, разрезать пополам и вынуть косточки. Сложить в кастрюлю, пересыпая сахаром. Полить лимонным соком. Накрыть фрукты полотенцем и оставить на ночь. Поставить кастрюлю на средний огонь и готовить около 15 минут до полного растворения сахара. Затем увеличить огонь и дать фруктам покипеть 15-20 минут, периодически помешивая. Капнуть немного джема на холодное блюдце и дать остыть в течение нескольких секунд, затем попробовать его пальцем. Если он не растекается, джем готов. Если джем по-прежнему жидкий, дать ему покипеть еще 5 минут и повторить тест. Таким образом довести варенье до желаемой консистенции. Разлить теплый джем в подготовленные банки и закатать.

Абрикосовый джем с лимоном и корицей

Джем из абрикосов с лимоном с корицей Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек

550 г сахара

1 палочка корицы

сок и цедра 1 лимона

Рецепт приготовления:

Абрикосы нарезать кусочками, засыпать сахаром, оставить на несколько часов. Добавить палочку корицы и лимонную цедру, поставить на огонь. Когда закипит, добавить лимонный сок. Варить до загустения. Разлить горячий джем по стерилизованным банкам.

Абрикосовый джем на сиропе

Джем из абрикосов на сиропе Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

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1 кг абрикосов без косточек

1 кг сахара

1 л воды

Рецепт приготовления:

Абрикосы помыть и удалить косточки. Половину абрикосов нарезать кусочками, половину оставить целиком. В кастрюлю насыпать сахар, залить водой и варить на среднем огне до появления пузырей. Добавить абрикосы и варить, помешивая и снимая пену, пока джем не загустеет и не потемнеет. Капля готового джема не должна растекаться на блюдце. Остудить полностью, накрыв крышкой, обернутой полотенцем. Крышку снять аккуратно, на давая конденсату попасть в джем. Переложить в холодные стерилизованные банки, плотно закрутить крышкой и поставить в прохладное место.

Абрикосовый джем с агар-агаром

Джем с агар-агаром Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

1 кг абрикосов без косточек

500 г сахара

10 г агара

160 мл воды

Рецепт приготовления:

Замочить агар-агар в воде и оставить на 30 минут. Абрикосы измельчить блендером в пюре. Поставить абрикосовое пюре на огонь и всыпать половину сахара. Агар-агар довести до кипения. Добавить оставшийся сахар и довести до кипения. Помешивая абрикосы, тонкой струйкой влить агарово-сахарную смесь. Прокипятить в течение 5 минут. Переложить джем в подготовленные банки.

Абрикосовый джем с апельсиновым соком

Джем из абрикосов с апельсинами Фото: pixabay.com

Ингредиенты:

700 г спелых абрикосов

2 ст.л. свежевыжатого апельсинового сока

1 стакан сахара или по вкусу

Рецепт приготовления:

Разрезать абрикосы пополам и удалить косточки. В большую кастрюлю с толстым дном отправить абрикосы, апельсиновый сок и сахар, размешать. Нагреть на среднем огне. Когда абрикосы пустят сок, увеличить нагрев. Варить, часто помешивая деревянной ложкой, пока абрикосы не превратятся в грубое пюре, около 15 минут. Попробовать, добавить больше сахара, если нужно. Готовый джем по желанию взбить блендером. Переложить в чистую банку и дать остыть. Джем может храниться в холодильнике до 2 недель.

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Напомним, ранее мы делились рецептами малинового варенья на зиму.