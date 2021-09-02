Как правильно хранить творог в холодильнике и морозилке

Как правильно хранить творог / Фото: freepik.com

Вы принесли домой отличный домашний или фермерский творог, с уверенностью, что он будет пригодным долгое время. Это не так. Желательно использовать его в ближайшие двое суток. Магазинный хранится чуть больше, но все равно нужно следить за ним. А если вы почувствовали неприятный запах, изменения в консистенции и цвете, то творог не пригоден к употреблению. Творог, как и некоторые другие продукты, можно хранить в морозилке. Тогда его срок годности растянется до 20 дней. Итак, как правильно хранить творог – читайте ниже.

Как правильно хранить творог в холодильнике

Домашний творог хранится не более 2 суток при температуре от 0 до +3 градусов. Магазинный сохранит свои качества и не испортится от 3 до 5 дней при температуре от 0 до +6 градусов. Речь идет о времени после вскрытия упаковки.

Эксперты советуют хранить фермерский творог в эмалированной или стеклянной емкости с плотной крышкой. Также хорошо сохраняет качество творога пищевая фольга.

Если хотите съесть творог в чистом виде, то это нужно сделать сразу же, как только вы принесли его домой. Уже на следующие сутки и домашний, и магазинный (когда вскрыта упаковка) сыр желательно использовать в сырниках, варениках, запеканках.

Также сроки хранения зависят от жирности творога. Обезжиренный хранится дольше всего.

Чтобы очень незначительно продлить срок хранения жирного творога, на дно емкости положите кусочек сахара. Сахар, к тому же, чуть улучшит вкус продукта.

Увидели малейшие изменения во "внешности" творога – кислый, тухлый запах, слизистую консистенцию, изменения в цвете – творог испортился.

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Как хранить творог в морозилке

При -18 градусах творог может храниться 20 дней / Фото: Pixabay

Чтобы заморозить продукт, нужен герметичный контейнер и тонкая чистая натуральная ткань. Перед заморозкой творог нужно отжать от жидкости и поместить в контейнер, дно которого застелено тканевой салфеткой. Лучше всего для заморозки подходит зернистый творог.

Средняя температура наших морозилок -18 градусов, в таких условиях творог может сохраняться 20 дней.

Размораживать творог нужно сначала в холодильнике и сразу же его употребить. Повторная заморозка нежелательна.

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