Как получить бесплатную психологическую помощь во время войны – контакты и адреса

Получить бесплатную психологическую помощь во время войны можно в фондах Рината Ахметова / Фото: пресс-служба, unsplash.com

Все, кто сейчас переживает травму войны с Россией и пытается адаптироваться к новой жизни, могут получить бесплатную психологическую помощь. Ведь только сумев адаптироваться в новых условиях, вы будете в состоянии научить себя и детей управлять эмоциями во время боевых действий.





Лично пообщаться с квалифицированными психологами можно в открыты Фондах Рината Ахметова в Запорожье и во Львове / Фото: Коллаж: Сегодня

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Центры помощи, где можно лично пообщаться с квалифицированными психологами, открыты Фондом Рината Ахметова в двух городах:

в Запорожье: в Зеленом центре Метинвест

во Львове: в шелтере для переселенцев на Арена Львов.

Психологическую помощь оказывают и взрослым, и детям, переживающим травму войны и пытающимся адаптироваться к новой жизни. Так, с начала полномасштабной войны психологические консультации от Фонда уже получили более 1000 переселенцев.

Психологическую помощь оказывают и взрослым, и детям, переживающим травму войны / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

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К тому же абсолютно все желающие могут получить психологическую поддержку, обратившись наФонда Рината Ахметова по номеру 0

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