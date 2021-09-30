Как пережить ретро-Меркурий и сохранить здоровье: пошаговая инструкция

Хотя ученые отрицают связь между ретроградностью планет и здоровьем, в этот период некоторые действительно чувствует себя хуже / Фото: Коллаж: Сегодня

Главное – не стоит паниковать, ретроградный Меркурий не приводит к возникновению каких-либо заболеваний: в этот период страдают коммуникации между людьми. Начинаются проблемы с терпением, что естественно отражается на эмоциональном фоне, особенно если человек склонен себя "накручивать". Как пережить период ретроградного Меркурия, оставаясь спокойным и не навредить собственному здоровью – рассказали наши эксперты по психологии и астрологии.

Ретроградность планет – опасно ли это?

Ретроградному движению подвержены время от времени не только Меркурий, но и другие планеты. На самом деле ничего кардинального не происходит, планеты, как и ранее, перемещаются вокруг Солнца по своим орбитам: этот порядок установлен самой природой и веками не изменяется.

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Но в период ретроградности, если наблюдать эти планеты с Земли, то кажется, что они вращаются вспять. Такой эффект и называется ретроградностью, а возникает он из-за разной скорости вращения планет вокруг Солнца.

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Ретроградным Меркурий будет с 27 сентября по 18 октября / Фото: Depositphotos

Ретроградные периоды планет важны для астрологов, поскольку они считают, что планеты в период своей ретроградности влияют на весь мир иначе, а на каждого отельного человека – индивидуально.

Опасен ли ретроградный Меркурий для здоровья: мнение астролога

Период ретроградности планет, в этот раз Меркурия (с 27сентября по 18 октября) вносит сумятицу в понимание людьми друг друга, объясняет эксперт Фен Шуй и мастер астропрогнозов Наталия Явон.

Наталия Явон / Фото: пресс-служба

В этот период нужно будет больше контролировать процессы, в которых участвуете: офисная и бытовая техника может ломаться чаще. Также могут теряться документы и корреспонденция, посылки приходить позже. Конечно же, человек начинает нервничать и на этом фоне страдает его эмоциональное здоровье.

В этот период не рекомендуется проводить диагностику и медицинские обследования, поскольку возникает вероятность, что врач не поймет, что на самом деле беспокоит пациента, – говорит Наталия Явон, – поскольку под влиянием Ретроградного Меркурия все происходит чуть медленнее, в том числе и коммуникации с врачами и другим медперсоналом. Вот с чем связаны возможные проблемы ретроградного Меркурия и здоровья.

Совет: запастись терпением, быть более внимательными и чаще уточнять, правильно ли вас поняли; все проверять по несколько раз и не спешить принимать решения. Если есть возможность, то не начинайте любой новый проект.

Ретроградный Меркурий не способствует удаче в делах, человек чаще нервничает, страдает его эмоциональное здоровье / Фото: Pexels

Не стоит сейчас оформлять кредит или брать на себя другие финансовые обязательства, покупать дорогую технику, подавать иск в суд – все может пойти не так, как вы того ожидали. Соответственно, "подпортит" вам нервы, а эмоциональное здоровье, как известно, напрямую связано со здоровьем физическим.

Но от ретро-Меркурия есть и польза: в это период хорошо завершить уже начатый проект, исправить недоработки, навести порядок в старых делах, возобновить давние связи. А не нервничать, не стрессовать и суметь оставаться терпимым помогут рекомендации психотерапевта

Как поддержать психику в период ретро-Меркурия: мнение психотерапевта

Человеческая психика имеет выборочный характер: мы концентрируемся на том, что для нас сейчас важно, объясняет кандидат психологических наук, психотерапевт Марина Диденко.

Марина Диденко / Фото: пресс-служба

Когда мы волнуемся и нас поглощает чувство тревоги, мы стараемся себя утешить. В гороскопах как правило написано что-то успокоительное, или там можно найти то, что успокоит, потому что гороскопы бывают разные. И это дает надежду.

В период стресса наше мышление пытается нас стабилизировать и ритуалы прекрасно в этом помогают, а гороскоп – это тоже своеобразный ритуал. Также, нам подсознательно всегда хочется разделить с кем-то ответственность за то, что происходит у нас в жизни.

И в гороскопе можно найти объяснение определенным событиям, и почувствовать облегчение – это не я виноват / виновата, а Вселенная или ретроградный Меркурий.

Эта теория не доказана и многие ученые ее отрицают, но суть все равно остается неизменной, в какой-то период человек чувствует себя хуже,- говорит Марина Диденко,- и в этот момент нам может потребоваться больше сил для привычных вещей. Что же делать?

Во-первых, я рекомендую планировать: когда у нас есть определенный список дел мы можем на нем сконцентрироваться и выполняя его еще и получать "психологическое" удовольствие что у нас что-то получается.

Полезные советы, как оставаться психологически стабильным

Все второстепенное можно отложить на потом, когда самочувствие будет лучшим. Здесь важно позволить себе, сосредоточиться на главном, чтобы у вас в середине не было угрызений, чувства вины, что вы что-то не делаете. Потому что это тоже будет забирать много энергии.

Во-вторых, дайте себе немного покоя и позаботьтесь о себе, возможно это сигнал вашего организма что он устал и хочет отдохнуть. Заварите чай, включите любимую музыку, сходите в спортзал или на массаж. Процесс замедления даст вашему организму возможность адаптироваться к происходящему в природе.

Заварите чай, включите любимую музыку – дайте себе немного покоя / Фото: Depositphotos

В-третьих, позаботьтесь о своем эмоциональном состоянии заранее. Не секрет что, если человек счастлив, у него хорошо работает эндокринная система и производятся так называемые "гормоны счастья". Тогда вам легче будет переносить все невзгоды.

Поэтому окружите себя тем, что дарит вам радость и ощущение счастья каждый день, чем больше вы будете наполнены позитивом, тем легче ваш организм будет реагировать на природные изменения.

Также важно иметь поддержку: иногда мы недооцениваем сколько людей рядом с нами хотят помочь. Если, кажется, что все вокруг против вас, то попросите о помощи кого-то из близких, друзей, коллег. Даже сам факт, что мы не одни, может облегчить ощущение "обострения".

А какие техники самомотивации помогут, если поддержки нет?

Если такой возможности нет, то попробуйте все рационализировать и придумать пошаговый план. Когда мы думаем обо всем и сразу нас это пугает, и кажется, что весь мир против нас. Возьмите листок бумаги и выпишите все, что вам нужно сделать или где есть факапы в настоящее время.

Попробуйте расписать 1-2 шага, которые приблизит вас к решению проблемы / Фото: freepik.com

Далее попробуйте написать 1-2 шага который приблизит вас к решению этого вопроса или хотя бы сдвинется из города. Здесь внимательно, напишите не как решить конкретную ситуацию, а именно, как начать двигаться в направлении решения. Также смотрите видео, как поднимают себе настроение после трудного дня украинские звезды.

Иногда мы "закапываемся" из-за ощущения глобальности, и, когда начинаем делить "слона на кусочки", оказывается, что его так легче съесть. Это конечно всем известна фраза, но она помогает во многих ситуациях, когда мы делим что-то большое. И когда мы разделяем что-то большое, что на нас ложится, на маленькие шаги, нам становится легче с этим справиться.

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