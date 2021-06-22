Как переделать горловину: ТОП-10 впечатляющих лайфхаков с фото

Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Растянулась горловина, вышло из моды платье, а футболка просто надоела? Предлагаем вам не выбрасывать вещь, а попробовать ее переделать. Особенно просто заниматься хендмейдом с трикотажем – он податливый, легко моделируется, не сатается.
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Как переделать горловину: лайфхаки
- Лайфхак 1. Плетение
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Отличная идея оформить горловину, которая растянулась. Выглядит мило, а выполняется очень просто.
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Сделайте в зоне декольте несколько параллельных прорезей, а затем вязальным крючком или просто пальцами переплетите между собой надрезанные полоски и закрепите.
- Лайфхак 2. Косичка
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Тот же принцип, но прорези уже не горизонтальные, а вертикальные, и не впереди, а по всей окружности горловины.
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Да и способы плетения вы можете попробовать разные: каждую полоску или через одну, в один или в два ряда и т.д.
- Лайфхак 3. Вырез со вставкой
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Снова дырявим футболку, но на этот раз делаем фигурный орнамент. А чтобы подчеркнуть узор, сделайте подложку под него из ткани другого цвета. Кстати, это также удачный вариант замаскировать настоящую дырку на одежде.
- Лайфхак 4. Пальчики
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Чтобы выполнить такое нестандартное оформление, можно фигурно вырезать надоевший воротник и обстрочить его в виде пальцев. Получается довольно реалистично.
- Лайфхак 5. Крылья за спиной
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Ваша одежда просто преобразится, если сделать на ней такую оригинальную крылатую аппликацию. Она наверняка добавит легкости походке, и вам все будут смотреть вслед.
- Лайфхак 6. Отрезанная горловина
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Футболка примет совершенно новые очертания, если не до конца срезать с нее горловину, растянуть рукава, а под низ подшить плечи со старой майки.
- Лайфхак 7. Горловина из галстука
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Пока муж не заметил, можно одолжить его галстук. Хотя, вполне вероятно, он будет не против, и ему тоже понравится такое применение этого элемента гардероба на любимой жене.
- Лайфхак 8. Лента на шее
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Такое украшение выреза смотрится лаконично и в то же время изысканно. И уж точно освежит наскучивший образ.
- Лайфхак 9. Молния на горловине
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Креативное решение, как оформить горловину. По всей верхушке футболки вшейте змейку. А еще так можно уменьшить растянувшийся ворот.
- Лайфхак 10. Прикольное оформление
Как переделать горловину / Фото: Pinterest
Как оживить скучную футболку? Поселите на ней кого-нибудь смешного и веселого. Спойлер: паучок – это отличный вариант лишь в том случае, если в вашем окружении нет страдающих арахнофобией.
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