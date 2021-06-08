Как отпугнуть насекомых / Фото: Unsplash
Радость от прихода лета и возможности провести время на природе часто омрачается надоедливыми насекомыми, которые так и норовят попить нашей кровушки или съесть наши запасы еды. Химии на них не напастись, но есть немало способов, которые безопасно и надежно помогут защититься или хотя бы на какое-то время избавиться от комаров, мух, слепней и мошек.
Life Сегодня расскажет, какие средства и естественные репелленты помогут в борьбе с насекомыми. Что-то есть у вас на кухне, а что-то растет в саду и на огороде. Узнайте, как этим эффективно пользоваться.
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Как отпугнуть насекомых народными средствами: лайфхаки
- Лайфхак 1. Дым
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
Насекомые очень чувствительны к ароматам. Табачный дым, валериана или несколько капель камфоры над костром отпугнут мух и комаров от палатки и от вас.
- Лайфхак 2. Ваниль
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
Ваниль, ванилин, а также корица совсем не по нраву ни комарам, ни мошкам. Ее можно разбавить в воде или в детском креме и нанести на тело.
- Лайфхак 3. Пырей
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
Издавна для отпугивания комаров использовали сорняк – отвар корней пырея, которым можно сбрызнуть открытые участки кожи.
- Лайфхак 4. Черемуха
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
С успехом можно использовать измельченные свежие листья, цветки, а также ветки черемухи, базилика, бузины, помидоров – ни комары, ни мухи, ни мошки от них не в восторге.
- Лайфхак 5. Аромамасла
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
Кровопийцам совершенно не нравятся сильные запахи. Используйте для защиты масла базилика, аниса, лаванды, чайного дерева, эвкалипта, кедра, гвоздики, смазав кожу или капнув на источник огня.
- Лайфхак 6. Хвоя
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
Хвойный запах, а особенно можжевеловый – давний враг многих насекомых, которые стараются от него побыстрее ретироваться. Эффект усилит огонь – бросьте ветку в костер.
- Лайфхак 7. Полынь
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
Умывание отваром из корня полыни отобьет у вампиров желание к вам приближаться.
- Лайфхак 8. Уксус
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
На природе уксус не только пригодится в салате, но и отпугнет мух. Лучше всего оставьте емкость с уксусом открытой. А еще слабый уксусный раствор снимает зуд от укусов.
- Лайфхак 9. Цитрус
Как отпугнуть насекомых / Фото: Pixabay
Запах апельсина, лимона или лайма отпугнет непрошенных летающих гостей. А гвоздика усилит эффект.
Смотрите видео, как обезопасить себя и своих близких от укусов насекомых:
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