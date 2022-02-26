Как отключить геолокацию на телефонах iPhone, Huawei, Xiaomi и Samsung

Как отключить геолокацию на телефоне, чтобы вас не нашли по устройству / Фото: pixabay.com

Третий день вторжения России. Бои за Киев продолжаются! Ранее мы рассказывали, что полезного можно сделать здесь и сейчас. Но главное, о чем должны побеспокоиться мирные жители – это безопасность! Рассказываем, как отключить геолокацию на телефоне, чтобы вас не могли отследить.

Важно! Если отключить геолокацию, у приложений и сервисов не будет доступа к информации о местоположении телефона. Реклама и местные результаты по-прежнему смогут подбираться для вас с учетом IP-адреса.

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Как отключить геолокацию на iPhone

Выберите "Настройки" > "Конфиденциальность", а затем включите "Службы геолокации". Выберите приложение, затем включите или отключите параметр "Точная геопозиция".

Как отключить геолокацию на айфоне / Фото: скриншот

Как отключить геолокацию на Huawei

Откройте приложение Настройки, выберите Безопасность и конфиденциальность > Данные о местоположении, включите или выключите Доступ к данным о местоположении.

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Как включить или отключить геолокацию на Samsung

В меню "Настройки" находим "Google".

Переходим к меню "Местоположение" или "Геоданные".

В самом верху переводим функцию в состояние "Выключено".

Если Вы не хотите полностью отключать функцию отслеживания вашего местоположения, активируйте ее, а затем настройте меню "Метод обнаружения".

Как отключить геолокацию на самсунг / Фото: скриншот

Как отключить геолокацию на Xiaomi

Проведите по экрану сверху вниз.

Нажмите на значок "Геолокация" и удерживайте его. Если значка "Геолокация" нет.

Выберите "Геолокация" Определение местоположения.

Включите или отключите параметр Более точное определение местоположения.

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Напомним, ранее мы писали, как сделать коктейль Молотова.

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