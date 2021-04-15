Как отбелить пожелтевший пластик: доступные лайфхаки

Пластик, который пожелтел на солнце или от старости, можно освежить подручными средствами

Изделия из пластика очень практичны, удобны и настолько популярны, что пластиковая отделка почти всюду вытеснила металл и дерево, и мы уже не замечаем их присутствия в быту. За исключением тех моментов, когда пластик начинает желтеть и теряет свою привлекательность.

Чаще всего это происходит из-за воздействия прямых солнечных лучей. Также на бытовой технике, полочках и мебели на кухне может появиться неприятный налет из-за оседания копоти и жира, ведь там готовится еда. Ситуацию можно исправить. Как заметно осветлить пластик без особого труда – читайте наши лайфхаки.

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Как отбелить пластик: лайфхаки

Лайфхак 1. Как отбелить пластик мылом

Как отбелить пластик / Фото: Pinterest

Обычное хозяйственное мыло – отличное средство для борьбы с пятнами и желтым цветом пластика. Возьмите мягкую губку, смочите теплой водой, хорошенько намыльте и потрите проблемное место. Оставьте замоченным на несколько минут, а затем еще раз обработайте губкой.

Лайфхак 2. Очищаем пластик спиртом

Как отбелить пластик / Фото: Pinterest

Эта агрессивная жидкость способна вывести грязь и пятна различной природы. Но перед тем, как обработать пластиковую поверхность спиртом, попробуйте на незаметном месте, как он будет воздействовать на изделие и не оставит ли пятен.

Лайфхак 3. Пожелтевшая пластмасса хорошо отбеливается моющим

Как отбелить пластик / Фото: Pinterest

Съемные полочки и другие пластиковые детали замочите на несколько часов или на ночь в растворе моющего средстве для посуды и теплой воды. Или же обильно смочите их этим средством и оставьте, чтобы откисали.

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Лайфхак 4. Хлор – надежный отбеливатель для пластика

Как отбелить пластик / Фото: Pinterest

Хлор в чистом виде применять для пластика опасно. А вот хлорсодержащие отбеливатели или пятновыводители помогут в борьбе с пожелтением. Возьмите 1 ст. ложку средства на 1 литр воды и замочите пластиковые детали на 10-12 часов, а затем хорошенько промойте и протрите насухо.

Лайфхак 5. Как отбелить пластик содой и стиральным порошком

Как отбелить пластик / Фото: Pinterest

Приготовьте раствор из расчета по одной ложке кальцинированной соды и стирального порошка на литр воды. Поместите в него пластиковые вещи и оставьте на несколько часов. Затем тщательно промойте и обсушите.

Лайфхак 6. Зубная паста отбеливает не только зубы

Как отбелить пластик / Фото: Pinterest

Обработайте пожелтевший пластик зубной пастой. Для надежности можете смешать ее с содой и потереть проблемные участки.

Лайфхак 7. Меняйте цвет пластика кардинально

Как отбелить пластик / Фото: Pinterest

Если же никакой из вышеперечисленных методов не помог, и пластик не хочет меняться в сторону осветления, есть более кардинальный метод повлиять на него – покрасить обычной или же аэрозольной краской.

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