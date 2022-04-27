Как освежить лицо после пережитого стресса – 5 шагов по уходу за кожей

Освежить лицо после пережитого стресса помогут 5 шагов по уходу за кожей - запасайтесь мицелярной водой, скрабом, тоником и кремом под глаза / Фото: Коллаж: Сегодня, freepik.com

Усталость и стресс очень сильно отражаются на коже лица, особенно сейчас – из-за войны с Россией. Конечно, без полноценного сна и питания мы выглядим намного хуже. Но чтобы освежить лицо и поддержать кожу, достаточно иметь небольшой "арсенал" средств по уходу – об экспресс-методе по уходу за кожей лица рассказала косметолог Яна Коркодим.

Яна Коркодим / Фото: пресс-служба

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Как сделать кожу лица подтянутой и свежей правильно

Стресс, недосыпание, постоянные переживания приводят к нарушению процесса кератинизации кожи. Именно этот процесс способствует накоплению в эпидермисе кератина, без которого кожа становится более дряблой. Также кератин спасает кожу от негативного действия разных вредных для нее факторов.

Чтобы хорошо выглядеть, важно освобождаться от старых клеток, чтобы обновленная кожа лучше вырабатывала коллаген / Фото: freepik.com

Если кератиновый слой в эпидермисе ослабнет, то агрессивная внешняя среда будет старить вашу кожу. Ну а чрезмерный застаревший кератиновый слой снижает иммунную защиту кожи. Поэтому важно освобождаться от старых клеток, чтобы обновленная кожа лучше вырабатывала коллаген и эластин. В этом поможет скрабирование, но делать его важно правильно, избегая распространенных ошибок.

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И как правильно наносить скраб для лица?

Самая распространенная ошибка – наносить скраб на неочищенное лицо. Нельзя скрабировать неочищенную кожу: на лице остаются пот, грязь, бактерии – их обязательно нужно удалить, чтобы не вызвать воспалительный процесс. И немаловажно, чтобы и сам скраб, и средства по очищению кожи были качественными и не навредили коже.

Скрабы из масс-маркета очень популярны, особенно на основе абрикосовых и других косточек, они очень доступны по цене, – говорит Яна Коркодим. – Но в таких скрабах часто могут попадаться плохо раздробленные косточки, крупные фрагменты. Вообще скрабировать кожу даже самым мягким скрабом тоже нужно аккуратно и не каждый день.

Будьте внимательны, если кожа проблемная, с акне и воспаленными участками. Некоторые барышни в домашних условиях любят использовать для скраба молотый кофе, но частички кофе могут травмировать кожу. Скраб для лица должен быть мягким и нежным, например с вулканическим песком.

Если у вас высыпания, кожа шелушится, воспалилась и т.д., то прежде чем начать что-то делать с лицом, проконсультируйтесь с дерматологом / Фото: freepik.com

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Понятно, что сейчас не у всех есть возможность вообще его достать. Но если у вас высыпания, особенно если кожа шелушится, воспалилась и т.д., то прежде чем начать что-то делать самостоятельно со своим лицом, свяжитесь с дерматологом и получите онлайн-консультацию, если в вашем городе или поселке нет работающей клиники.

Иначе, если сухой и потрескавшейся коже не помочь, то разовьется атопический дерматит (экзема). А еще в микротрещинки на коже могут попадать бактерии, вызывая воспалительный процесс. В некоторых случаях посетить дерматолога нужно срочно, а именно:

кожа не только сухая, но и покрасневшая;

кожа чешется так, что трудно уснуть;

появились язвы и воспаления;

большие участки кожи отслаиваются или шелушатся.

Большинство случаев сухости кожи может быть скорректировано домашним уходом, важно постараться найти время регулярно это делать. Так, следующий экспресс-метод не займет много времени. А весь "арсенал" по уходу за кожей можно сложить в небольшую косметичку и при необходимости взять с собой.

Как же ухаживать за лицом, когда нет времени?

1. Сначала очистите кожу: быстрее всего это можно сделать не требующей смывания мицелярной водой. Изначально хорошо понимать, какой у вас тип кожи и какие именно средства выбрать, исходя из этого.

2. Затем следует нанести на ватный диск мицелярную воду, протереть лицо круговыми движениями: лоб, аккуратно под глазами, затем щеки и шею. Потом перевернуть ватный диск и снова протереть. Шею, в отличие от лица, после обработки мицелярной водой нужно смыть водопроводной водой.

3. Следующий этап очищения: так же наносим скраб на лицо и шею, затем смываем водой из-под крана. Скрабировние делаем не чаще 3-х раз в неделю!

После применения мист-тоника на кожу под глазами и шею следует отдельно нанести специальный крем / Фото: freepik.com

4. После скрабирования на очищенную кожу наносим мист-тоник: это средство наносится как спрей для лица. Мист сочетает в себе функции легкого дневного крема, сыворотки, противовоспалительного и освежающего средства.

5. На кожу под глазами и шею следует отдельно нанести специальный крем для кожи вокруг глаз.

Участки под глазами и шея самые "тонкие" места, требующие дополнительной защиты. Также хорошо индивидуально подобрать крем для рук и не забывать его наносить на руки после того, как закончите с лицом.

И, конечно же, важно найти способ полноценно выспаться, если не рационально то как минимум регулярно питаться и не голодать. Также сейчас важно пить много воды, чтобы не допускать обезвоживания, которое также отражается на состоянии кожи.

Напомним, что ранее мы писали о том, как убрать морщины под глазами – ТОП-5 домашних масок.

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