Как одевались украинки в прошлом: смотрите первый цифровой архив уличной моды ХХ века (фото)

Создана коллекция фотографий украинского street fashion «Семейный альбом» / Фото: пресс-служба

Историк моды и fashion-критик Зоя Звиняцковская создала коллекцию фотографий украинской уличной моды. Проект вышел под названием "Семейный альбом".

Главные цели инициативы – дать представление о внешнем виде и одежде представителей разных регионов, времен и социальных слоев Украины.

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Цифровой фото-архив включает фотографии из частных семейных альбомов. На них изображены рядовые люди, проживавшие на территории современной Украины на протяжении ХХ столетия; выбранные фото, на которых можно посмотреть одежду.

Тамара Лубенец при студенчестве в КПИ. Киев, 1951 год / Фото: пресс-служба

Каждый снимок содержит информацию о времени и месте, когда он был сделан и людей, изображенных на фото. Также фотографии сопровождаются комментариями фотографов, содержащих бесценную информацию о представлениях украинцев о моде, особенностях отечественной модной индустрии, специфические практики, связанные с модой.

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Наталья Трилесская, студентка консерватории, с подругой Еленой Иоэль. Киев, 1970 / Фото: пресс-служба

Из-за политических и социальных катаклизм профессиональная мода имела в Украине советских времен несистемное влияние на общество; украинские дизайнеры времен Независимости вообще почти потеряли связь с широкими слоями населения. В такой ситуации самостоятельное создание и преобразование моды для людей было привычным, и без него картина украинской моды будет неполной, – отмечает Зоя Звиняцкивская.

Над проектом Зоя с командой работали около полугода. Из более чем 300 фотографий в коллекцию тщательно отобрали 117. Самая древняя фотография архива датирована 1905 годом, самая поздняя – 1995 годом.

Анастасия Соловьева (в белом платье) с подругой. Славянск, Донецкая область, 1939 год / Фото: пресс-служба

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Просмотреть коллекцию "Семейный альбом" можно на сайте по ссылке.

Вскоре составители обещают выпустить в свет буклет "Семейный альбом".

Коллекция фотографий украинского street fashion "Семейный альбом" / Фото: пресс-служба

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