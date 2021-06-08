Как избежать кишечной инфекции: 5 шагов безопасного питания

Чтобы не заразиться кишечной инфекцией, мойте руки перед едой / Фото: Unsplash

Сезон летнего отдыха только начался, а летние сезонные недуги, особенно болезни грязных рук уже нас вовсю атакуют. И далеко не все знают, что делать при пищевом отравлении.

Болеют как взрослые, так и малыши: чтобы не оказаться в самые теплые деньки на больничной койке возьмем на вооружение методы профилактики, рекомендованные Центром общественного здоровья Украины.

Как избежать кишечных инфекций – достаточно ли просто мыть руки?

Бактерии или вирусы могут попасть в воскресный шашлык или любимую свежую клубнику в любой момент: от момента производства и продажи до употребления. Очень часто – через не помытые или не обрабатанные руки (поэтому кишечные инфекции и называют болезнями грязных рук), плохо прожаренное мясо, недостаточно промытые овощи или фрукты и так далее. Поэтому для всех участников "пищевой цепочки" важно соблюдать личную гигиену, чтобы не заразить еду или воду.

Читайте также: Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

Безусловно, пищу нужно брать чистыми руками, но для профилактики пищевых отравлений и острых кишечных заболеваний важно соблюдать целый ряд довольно простых мер. Важно употреблять только качественные продукты: в жару быть особенно внимательными со скоропортящейся пищей и при малейшем подозрении, что еда испортилась, выбросить ее.

Как не заболеть: запомните 5 простых правил безопасного питания

1. Мойте руки не только перед едой: а также перед тем, как готовить пищу, после посещения туалета, сразу после возвращения с улицы. Все приборы и кухонная утварь, которую вы используете для приготовления пищи, должны быть чистыми. И "защищайте" продукты от насекомых и грызунов.

Важно мыть руки не только после улицы, а также после туалета / Фото: unsplash.com Реклама

2. Разделяйте сырую и приготовленную еду. Мясо, птица, рыба, морепродукты до их приготовления должны храниться отдельно. И обязательно накрывать или использовать пищевые контейнеры, чтобы избежать контакта готовой и срой пищи. Также используйте отдельные ножами и разделочными досками для сырых продуктов, отдельными – для хлеба, сыра, овощей и т.д.

3. Готовьте еду тщательно. Особенно мясо, яйца, морепродукты и другие животные продукты, которые могут быть заражены сальмонеллой или другими бактериями. Все блюда доводите до кипения, обращайте внимание на сок из птицы и мяса уже в процессе готовки. Он должен быть прозрачным, а не розовым, чтобы избежать инфицирования.

4. Храните все продукты при соответствующей температуре. Готовую еду не оставляйте на ночь, прячьте в холодильник, не размораживайте продукты, оставив надолго в комнате (либо размораживайте в микроволновке, либо сразу кладите в готовящееся блюдо, например, мороженные овощи).

Тщательно прожаривайте мясо, особенно гриль / Фото: unsplash.com

5. Используйте только свежие продукты и чистую воду. Пейте хорошо очищенную или бутилированную, а не просто из-под крана. Тщательно мойте и обдавайте кипятком овощи и фрукты, если обираетесь есть их сырыми. Не ешьте продукты, если срок годности их закончился и не приобретайте такие на распродаже: экономить на здоровье опасно, особенно в жаркое время года.

Напомним, что ранее мы также писали, как отличить пищевое отравление от гепатита..