Как из старой обуви сделать практически новую: лайфхаки для мастеров с фото

Как переделать обувь. Коллаж Сегодня
Любимые туфельки пообтерлись и потеряли свою привлекательность, хотя ногам в них по-прежнему удобно, и жалко расставаться? А новые босоножки выглядят скучно и не подходят под летнее платье? Предлагаем вам заняться полезным хенд-мейдом.
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Life Сегодня собрали 10 интересных идей, как можно переделать старую обувь на новый лад.
Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
Как из старой обуви сделать новую: лайфхаки
- Лайфхак 1. Ажурные туфли
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Однотонная основа обклеивается гипюром или другой полупрозрачной тканью, желательно стрейчевой, чтобы лучше выкладывалась. И ваша обувь приобретает обновленный вид.
- Лайфхак 2. Яркие камешки
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Нашейте или наклейте на скучные перепонки яркие стразы или камешки. Благодаря такому декору, обувь станет универсальной и подойдет по цвету под любой наряд, тем более – летний.
- Лайфхак 3. Веселые пуговицы
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Туфли легко можно реставрировать при помощи пригоршни разноцветных кругляшков и тюбика клея. И теперь ваша яркая летняя обувь подойдет под любое платье.
- Лайфхак 4. Атласная роза
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Если вы не боитесь работать с атласом, возможно, вас вдохновит идея преобразить любимые туфли в эффектные бутоны роз. Тонкий каблук в зеленой ткани становится стеблем, а пятка обрамляется лепестками.
- Лайфхак 5. Как убрать потертости
На обуви образовались потертости или царапины, и вы решили их замаскировать?
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Вскройте поверхность клеем.
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
А затем посыпьте сияющими блестками.
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
У вас получится коктейльный вариант обуви.
- Лайфхак 6. Как исправить носки
Сбитые носки любимых туфелек можно легко исправить за считанные минуты.
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Единственная задача – подобрать идентичный лак для ногтей, но его выбор сейчас так велик, что это не составит труда.
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Дальше все просто – замажьте лаком проблемное место.
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
И туфли вновь можно носить.
- Лайфхак 7. И снова сбитые носки
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Другой вариант, как обновить проблемные носки – обклеить их пайетками.
- Лайфхак 8. Модные шлепки
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Подберите кусочки ткани, которые можно нашить на верх шлепанцев – вы получите новую пару обуви. В моде всегда джинсовые мотивы.
- Лайфхак 19 Перекрашивание
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Старую потертую обувь можно просто покрасить. Только не забудьте предварительно ее обезжирить. Красиво смотрится краска с голографическим эффектом.
- Лайфхак 10. Цветочный мотив
Как переделать обувь / Фото: Pinterest
Кто может сказать, как эти туфли выглядели изначально? Да и надо ли вспоминать, ведь теперь они просто шикарны.
Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:
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