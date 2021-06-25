Как из старой обуви сделать практически новую: лайфхаки для мастеров с фото

Удобная и практичная обувь, даже если она потеряла свою былую привлекательность, еще может послужить вам в обновленном виде: удачные идеи для хенд-мейда

Как переделать обувь. Коллаж Сегодня

Любимые туфельки пообтерлись и потеряли свою привлекательность, хотя ногам в них по-прежнему удобно, и жалко расставаться? А новые босоножки выглядят скучно и не подходят под летнее платье? Предлагаем вам заняться полезным хенд-мейдом.

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Life Сегодня собрали 10 интересных идей, как можно переделать старую обувь на новый лад.

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Как из старой обуви сделать новую: лайфхаки

Лайфхак 1. Ажурные туфли

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Однотонная основа обклеивается гипюром или другой полупрозрачной тканью, желательно стрейчевой, чтобы лучше выкладывалась. И ваша обувь приобретает обновленный вид.

Лайфхак 2. Яркие камешки

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Нашейте или наклейте на скучные перепонки яркие стразы или камешки. Благодаря такому декору, обувь станет универсальной и подойдет по цвету под любой наряд, тем более – летний.

Лайфхак 3. Веселые пуговицы

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Туфли легко можно реставрировать при помощи пригоршни разноцветных кругляшков и тюбика клея. И теперь ваша яркая летняя обувь подойдет под любое платье.

Лайфхак 4. Атласная роза

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Если вы не боитесь работать с атласом, возможно, вас вдохновит идея преобразить любимые туфли в эффектные бутоны роз. Тонкий каблук в зеленой ткани становится стеблем, а пятка обрамляется лепестками.

Лайфхак 5. Как убрать потертости

На обуви образовались потертости или царапины, и вы решили их замаскировать?

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Вскройте поверхность клеем.

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

А затем посыпьте сияющими блестками.

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

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У вас получится коктейльный вариант обуви.

Лайфхак 6. Как исправить носки

Сбитые носки любимых туфелек можно легко исправить за считанные минуты.

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Единственная задача – подобрать идентичный лак для ногтей, но его выбор сейчас так велик, что это не составит труда.

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Дальше все просто – замажьте лаком проблемное место.

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

И туфли вновь можно носить.

Лайфхак 7. И снова сбитые носки

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Другой вариант, как обновить проблемные носки – обклеить их пайетками.

Лайфхак 8. Модные шлепки

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Подберите кусочки ткани, которые можно нашить на верх шлепанцев – вы получите новую пару обуви. В моде всегда джинсовые мотивы.

Лайфхак 19 Перекрашивание

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Старую потертую обувь можно просто покрасить. Только не забудьте предварительно ее обезжирить. Красиво смотрится краска с голографическим эффектом.

Лайфхак 10. Цветочный мотив

Как переделать обувь / Фото: Pinterest

Кто может сказать, как эти туфли выглядели изначально? Да и надо ли вспоминать, ведь теперь они просто шикарны.

Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:

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