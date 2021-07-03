Как использовать старую обувь: 8 креативных лайфхаков с фото

Что сделать из обуви / Фото: Сегодня
Если обувь безнадежно испорчена, восстановить и реанимировать любимые туфли по каким-то причинам уже не получается, ей можно найти достойное применение в быту и интерьере.
Смотрите наши лайфхаки, вдохновляйтесь идеями для хенд-мейда и создавайте интересные поделки из старых башмаков.
Мы недавно путешествовали за пределами Киева на электрокаре Jaguar и посетили самые инстаграмные места, о которых рассказали здесь.
Также читайте календарь летних лайфхаков, чтобы провести лето, о котором мечтали.
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Что можно сделать из старой обуви: креативные лайфхаки
- Лайфхак 1. Винтажная вещица
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
Первое, что приходит на ум – использовать изящные женские туфельки как декор. Есть масса идей для винтажных композиций с цветами, а еще бантиками, рюшиками, оборочками, блестками, пуговками, бусинками. Включайте фантазию!
- Лайфхак 2. Органайзер
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
Любимая обувь еще послужит вам в качестве подставки для украшений. Скатайте из поролона несколько валиков и плотно вставьте их параллельно друг другу в туфлю. Теперь тут можно хранить кольца и другую бижутерию.
- Лайфхак 3. Игольница
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
Детские пинетки дороги как память, с ними нет сил расстаться? И не надо – превратите их в милые игольницы и булавочницы.
- Лайфхак 4. Подставка под телефон
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
Каких только нет подставок под мобильный! Почему бы вам не сделать удобный и практичный держатель, приспособив под него модную туфлю на высоком каблуке?
- Лайфхак 5. Клумба
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
Ненужные ботинки послужат вам на даче. Из них получается прикольный декор для клумбы. Расположите на дорожке башмаки и посадите в них цветы.
- Лайфхак 6. Скворечник
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
Птицы будут вам благодарны за такой надежный, прочный, мягкий и комфортный домик. Главное, продумайте, чтобы туда не добрались кошки.
- Лайфхак 7. Цветочный горшок
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
А в женской туфельке прекрасно будут себя чувствовать суккуленты и другие мелкие цветы. Такую красоту можно поставить в доме на полочке или на рабочем столе.
- Лайфхак 8. Ваза
Что сделать из обуви / Фото: Pinterest
Совершенно надежный, непромокаемый и креативный вариант вазы для пышного живого букета получится из резиновых сапожек.
Смотрите видео о том, какие украшения могут принести богатство:
Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы новая обувь не натирала ноги: 7 полезных советов.
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