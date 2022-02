Как это было: Ukrainian Fashion Week представили программу юбилейного года

Ukrainian Fashion Week представили программу юбилейного 2022 года / Фото: пресс-служба

Ukrainian Fashion Week представили программу мероприятий на год в честь своего 25-летнего юбилея.

Основанная в 1997 году, Ukrainian Fashion Week объединила украинских дизайнеров в индустрию и стала первой Неделей моды не только в постсоветском пространстве, но и всей Центральной Европы. В 2022 году организаторы празднуют 25-летие Ukrainian Fashion Week и современной украинской моды.

25 лет мы упорно трудились, чтобы стать объединяющей силой индустрии и ее самым влиятельным игроком. В 1997 году дизайнеры получили от Украинской Недели Моды призыв объединиться в индустрию, а сегодня мы готовы говорить о ее будущем, о ее развитии в важнейших направлениях – sustainability, диджитализация, инклюзивность и разнообразие, – Ирина Данилевская, соучредитель и CEO Ukrainian Fashion.

Ирина Данилевская / Фото: пресс-служба

Календарь юбилейного года насыщен яркими событиями: февральская и сентябрьская Недели моды, BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, проект FRAMELESS – коллаборации fashion-дизайнеров с цифровыми художниками и представителями криптоискусства, проект Ukraine is the Centre of my Universe в программе London Fashion Week, проекты на ресурсах влиятельных национальных и международных медиа.

Более того, команда Ukrainian Fashion Week планирует масштабную мультимедийную выставку, посвященную 25-летию современной украинской моды. Проект будет совмещать наиболее инновационные форматы: интерактивные, диджитальные и иммерсивные. Проект продемонстрирует достижения украинской fashion-индустрии с 1997 года по сегодняшний день.

/ Фото: пресс-служба

А благодаря проекту FashionMETROpolis Киевский метрополитен станет местом, где каждый сможет получить новый эстетический опыт и вдохновиться творчеством украинских дизайнеров. Эта коллаборация откроет новую страницу в истории украинской моды и подтвердит ее инклюзивность и стремление к открытости.

Также по случаю 25-летия Ukrainian Fashion Week представляет новую визуальную айдентику, разработанную лондонским креативным агентством Foxall Studio (в портфолио Foxall Studio работы для Vogue, Selfridges, YouTube, Nowness, SHOWstudio).

Новое брендирование Ukrainian Fashion Week свидетельствует об изменениях, происходящих внутри компании на ее пути к технологичности и более сильной ориентации на аудиторию и коммьюнити.

Мода – это об увлекательных эмоциях, и нет ничего более эмоционального, чем празднование 25-летия… Именно поэтому айдентика, которую мы разработали, коммуницирует самые яркие моменты, которые каждый почти подсознательно ассоциирует с модой, от вспышек камер и вечеринок до громкой музыки и танцев, – Эндрю Фоксалл, креативный директор Foxall Studio.

Ukrainian Fashion Week / Фото: пресс-служба

Напомним, что юбилейный год откроет новый сезон Ukrainian Fashion Week FW22-23, который состоится в Киеве с 3 по 6 февраля.