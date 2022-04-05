Как быстро приготовить полезный суп, который согреет и придаст сил – интересные рецепты

Быстро приготовить полезный суп, который согреет и придаст сил, можно из курицы, овощей, куп или бобовых / Фото: freepik.com, unsplash.com

Куриный суп поможет быстрее выздороветь после ОРВИ, а овощной – ускорить обмен веществ и улучшить работу кишечника. Сотни тысяч украинцев вынуждены из-за войны с Россией покинуть свои дома и не всегда есть возможность поесть горячей пищи. Сегодня, в Международный день супа, поговорим о пользе этого блюда и поделимся рецептами.

Чем полезен суп и почему стоит есть это блюдо

Сейчас, когда погода еще очень изменчива, бульон или суп позволит быстро согреться, пополнить запасы энергии в организме, стимулировать работу органов пищеварения. Конечно согреться можно чаем или кипятком, но не насытиться.

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Суп или бульон насытит вас и поможет восстановить баланс жидкости в организме, к тому же это блюдо можно налить в термос и всегда перекусить горяченьким, чем, например, покупать фастфуд.

Сейчас всем нам важно есть углеводную пищу, поэтому для варки супов можно использовать картофель, бобовые, крупы, макароны / Фото: www.kitchenstories.com

Сейчас всем нам важно есть углеводную пищу, поэтому для варки супов можно использовать картофель, бобовые, крупы, макароны. Эти продукты удобно долго хранить, и они отличи насыщают организм энергией. Если есть возможность добавить в суп не только морковь, картофель, лук, но и овощи, зелень – то помимо насыщения и согревания вы получите отличный "заряд" клетчатки. Без которой наша система пищеварения не будет полноценно работать.

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В нынешних реалиях удобнее всего приготовить куриный суп – мясо курицы даст нам белок, необходимый "строительный материал" для наших мышц. И куриный бульон – известное блюдо, которое считают самым полезным для скорейшего выздоровления при простуде, гриппе или ОРВИ.

Как приготовить суп из курицы или мяса – рецепты

Вы можете просто взять куриное филе или бедро, сварить бульон, добавить картофель, морковь, рис, гречку или любую крупу – и самый простой и питательный суп готов. Вообще родиной супов считают Азию, поэтому если есть время и возможности – то можно приготовить тайский куриный суп, как предлагает cgcoffeelounge.

Суп с курицей и рисом в тайском стиле готовится из белого мяса курицы / Фото: cgcoffeelounge

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Суп с курицей и рисом в тайском стиле готовится из белого мяса курицы, красного перца, грибов шиитаке (можно заменить другими грибами), репчатого лука, нарезанных кубиками помидоров и зеленого лука. Завершающий бульон представляет собой смесь томатного сока, густых сливок, пасты карри анчо, приправленную смесью соли, перца, карри, гвоздики и специй.

Любители национальной украинской кухни могут приготовить рассольник с куриным мясом, советует batkivskahata, читайте рецепт здесь. Для этого понадобятся вполне доступные продукты – курица, лук репчатый, морковь, картофель, красный перец и соленые огурцы.

Любители национальной украинской кухни могут приготовить рассольник с куриным мясом / Фото: batkivskahata

Подавать рассольник рекомендуется со сметаной и мелко нарезанной зеленью. А популярный украинский кулинарный эксперт Евгений Клопотенко, который сделал известным во всем миру украинский борщ, в своем инстаграмме также рассказал рецепт вьетнамского супа фо бо.

Принцип готовки – бульон, специи, лапша, мясо. Как видите, ничего сложного, – пишет Евгений,- Я адаптировал рецепт так, чтобы вы не тратили на него много ресурсов. Во-первых, бульон будем варить 40 минут. Во-вторых, продукты, которые я предлагаю, вполне доступны.

Также ранее кулинарный эксперт рассказал, как питаться с пользой во время войны и что приготовить при минимуме продуктов.

А еще мы ранее писали, как приготовить вкусный суп за 15 минут.