Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

Не секрет, что там, где дают хороший урожай огурцы и растут сладкие помидоры, может быть совсем неуютно картошке. Так что, приложив немало желания, времени, средств и труда, в итоге вы можете получить совсем не тот урожай, на который рассчитывали. Причина кроется в кислотности pH почвы на вашем участке.
Как определить кислотность грунта, чтобы знать, какую культуру куда оптимально высаживать? Есть несколько способов – от народных до научных. Можно запастись специальной измерительной техникой или, к примеру, прибором Алямовского. Также можно отнести образцы почвы в лабораторию. Мы же предлагаем вам самый простой и быстрый лайфхак, как узнать pH за считаные минуты.
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Как узнать кислотно-щелочной баланс почвы: два простых лайфхака
- Лайфхак 1. Как определить кислотную почву
Как определить кислотность почвы / Фото: Pinterest
- Возьмите небольшую щепотку земли с того места, куда собираетесь сажать выбранное растение.
- Разболтайте в небольшом количестве воды немного пищевой соды.
- Полейте на землю и посмотрите на реакцию.
- Если появилось шипение и пузырьки – значит почва кислотная.
- Лайфхак 2. Как определить щелочную почву
Как определить кислотность почвы / Фото: Unsplash
- Возьмите щепотку земли с грядки.
- Налейте в эту землю уксус и посмотрите на реакцию.
- Если появились пузырьки и шипение – значит почва щелочная.
Как определить кислотность почвы / Фото: Pinterest
Имейте в виду, что на разных участках земли, даже близко расположенных друг к другу, показатель кислотности почвы может быть разным. Так что, принимая решение, что куда высаживать, не поленитесь проверить все грядки на pH.
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