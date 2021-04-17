Как быстрее всего проверить кислотность почвы на участке: два простых лайфхака

Не секрет, что там, где дают хороший урожай огурцы и растут сладкие помидоры, может быть совсем неуютно картошке. Так что, приложив немало желания, времени, средств и труда, в итоге вы можете получить совсем не тот урожай, на который рассчитывали. Причина кроется в кислотности pH почвы на вашем участке.

Как определить кислотность грунта, чтобы знать, какую культуру куда оптимально высаживать? Есть несколько способов – от народных до научных. Можно запастись специальной измерительной техникой или, к примеру, прибором Алямовского. Также можно отнести образцы почвы в лабораторию. Мы же предлагаем вам самый простой и быстрый лайфхак, как узнать pH за считаные минуты.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники апреля.

Как узнать кислотно-щелочной баланс почвы: два простых лайфхака

Лайфхак 1. Как определить кислотную почву

Как определить кислотность почвы / Фото: Pinterest

Возьмите небольшую щепотку земли с того места, куда собираетесь сажать выбранное растение. Разболтайте в небольшом количестве воды немного пищевой соды. Полейте на землю и посмотрите на реакцию. Если появилось шипение и пузырьки – значит почва кислотная.

Лайфхак 2. Как определить щелочную почву

Как определить кислотность почвы / Фото: Unsplash Реклама

Возьмите щепотку земли с грядки. Налейте в эту землю уксус и посмотрите на реакцию. Если появились пузырьки и шипение – значит почва щелочная.

Как определить кислотность почвы / Фото: Pinterest

Имейте в виду, что на разных участках земли, даже близко расположенных друг к другу, показатель кислотности почвы может быть разным. Так что, принимая решение, что куда высаживать, не поленитесь проверить все грядки на pH.

Ранее мы рассказывали, как избавиться от сорняков: ТОП-8 надежных лайфхаков.