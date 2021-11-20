"Несе Галя воду" на сумках и других вещах: JUL и Ukrainian folks выпустили второй дроп (фото)

JUL и Ukrainian Folks выпустили новую коллекцию / Фото: Коллаж: Сегодня

JUL объединились с Ukrainian Folks и представили вторую фольклорную коллаборацию. В этот раз темой вдохновения стали украинские народные и эстрадные песни. Первая общая коллекция вышла летом и показала, насколько важно для людей проявлять свою национальную и культурную идентичность. После нее у JUL и Ukrainian Folks не осталось сомнений – нужно продолжать интегрировать украинский фольклор в современный контекст, как это умело делает Кэрри Брэдшоу из продолжения сериала "Секс в большом городе".

В новой коллекции повторяются народная песня "Несе Галя воду" и романс авторства языковеда Константина Думитрашка "Черні брови, карі очі", а также появляются две новые композиции: "Ніч яка місячна", которая ошибочно считается народной из-за своей популярности, хотя ее авторами являются драматург и родоначальник украинского театра Михаил Старицкий и композитор Николай Лысенко. А также звучит популярная во всем мире "Щедрик", относящийся к циклу народных праздничных новогодних и рождественских песен "щедровок". Благодаря хоровому звучанию, которое Николай Леонтович ей придал, она стала самой известной рождественской песней в мире и получила свое более распространенное название Carol of the Bells.

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JUL и Ukrainian Folks выпустили вторую коллекцию / Фото: пресс-служба

Во вторую коллекцию JUL и Ukrainian Folks вошло шесть вещей в разных цветных вариациях и надписях, но неоригинальных, а переведенных на английский язык музыкальными сервисами: футболка, лонгслив, анорак, свитер, кардиган и сумка.

Так, надпись "Несе Галя воду" – стала Galya Carries Water, "Черні брови, карі очі" – Black Brows, Brown Eyes, "Ніч яка місячна " – What a Moonlight Night, "Щедрик" – Shchedryk. Именно эти песни выбрали не случайно, ведь на них есть множество выдающихся римейков: "Несе Галя воду" в исполнении "Трио Маренич", "Черні брови, карі очі" Анатолия Соловьяненко, "Ніч яка місячна" в инструментальной версии ансамбля "Кобза" и в оперном исполнении Бориса Гмыри.

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Коллекция JUL и Ukrainian Folks с фразами украинских песен / Фото: пресс-служба

Я была удивлена тем, как много людей нуждаются в новых формах для выражения принадлежности к своей стране, ее культурным кодам. Но они должны соответствовать настоящему, не пытаться повторить прошлое, не играть в историзмы. В нашей зимней подборке мы снова обратились к переводам украинских песен на английский музыкальными сервисами, потому что эта форма коммуникации показала свою жизнеспособность. А это очень классно, потому что наибольший вызов в том, чтобы делать традиционное интересным и даже модным, интегрировать его в современный контекст — поиск удачной формы донесения национальной культурной идеи.

– комментирует коллаборацию Настя Ивченко, автор Ukrainian Folks, соучредитель бутикового коммуникационного агентства Public Kitchen.

Фольклорная коллаборация JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба

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Мы снова рискнули и продолжили тему переводов украинских песен. Добавили зимнего, "лунного" и "рождественского". Настя поэксперементировала с цветами и формами, что очень своевременно в осенний период. Счастлива дотронуться к украинскому в каждом дропе.

– комментирует коллаборацию Юлия Логвин, основательница бренда JUL.

Новая коллекция JUL и Ukrainian Folks / Фото: пресс-служба

Автором графического дизайна стал Антон Синица.

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