Известный продюсер озвучил главное различие между украинским и российским шоу-бизнесом и похвалил Моргенштерна

Олег Боднарчук считает, что в Украине мало артистов, которые могли бы конкурировать друг с другом

Продюсер и режиссер Олег Боднарчук / Фото: instagram.com/olegbodnarchuk

В этом году известный украинский режисер и продюсер Олег Боднарчук был постановщиком премии "МУЗ-ТВ" в России. Само шоу прошло достаточно скандально и вызвало неоднозначные отклики у зрителей. Олег Боднарчук объяснил различие между украинским и российским шоу-бизнесом в новом интервью.

По словам Боднарчука, в Украине напрочь отсутствует конкуренция между звездами, они не борются между собой за место под солнцем.

"Во-первых, это отсутствие конкуренции. А когда в шоу-бизнесе звезд по несколько на квадратный метр и все они очень острохарактерные, каждый со своей позицией, принципами и бьются они за небольшое количество мест на Олимпе, происходят вот такие стычки, конфликты, борьба. И люди любят это, наблюдают за этим. А в Украине звезд не очень много. Да и рынка особо нет, и экономика слаборазвитая, и светской журналистики как таковой нет, и глянца нет, поэтому все очень тихо и скучно", – сказал продюсер изданию "КП".

Ольга Бузова приехала в клетке на МУЗ ТВ Видео: Telegram-канал zvezdach_mag

Кроме того, никто из наших звезд не может позволить себе около 50 тысяч долларов на постановку номера, считает Олег Боднарчук.

Читайте также: Олег Боднарчук о сотрудничестве с Аллой Пугачевой: "Я молился, считал минуты, когда все закончится"

Реклама

На премии "МУЗ-ТВ", пожалуй, самым запоминающимся моментом стала выходка Моргенштерна, который вышел на сцену во время награждения Александра Реввы, как исполнителя года. Рэпер высказал свое недовольство результатами голосования и потребовал справедливости.

Боднарчук прокомментировал поступок Моргенштерна так:

"Моргенштерн – яркий представитель современного искусства, в основе которого лежит провокация. Провокация, которая обличает какие-то скрытые или явные качества каждого из нас. И на основе его поведения, его высказываний мы понимаем какие-то жизненные истины... И когда у человека есть возможность подойти к микрофону и сказать, что я не согласен с результатом голосования, – это уже начало света... Куда это ведет – это еще вопрос! Но свобода, которая присутствовала в этой премии, – это резонанс, и это мне очень понравилось".

Смотрите секреты шоу-бизнеса от Олега Боднарчука в сюжете:

Напомним, что ранее Олег Боднарчук назвал имена артистов, с которыми тяжело работать.